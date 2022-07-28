悟空、達爾現身！老協珍×七龍珠Z「元氣杯」登場

過去曾多次推出跨界合作的補品品牌「老協珍」，今年攜手日本動漫「七龍珠Z」，合作推出「老協珍人蔘精七龍珠Z限定禮盒」。除了內含有人蔘精（麥蘆卡蜂蜜口味）之外，並搭配七龍珠Z經典角色的「元氣杯」，以全台首度打造的七龍珠Z雙層玻璃杯，重現動畫中各個人氣角色，預計將於8月5日11:00正式開賣。

本次老協珍所打造的「七龍珠Z元氣杯」，共有悟空、達爾、弗力札、龍珠等4款造型，同時杯底也印有代表各星龍珠，藉此致敬七龍珠蒐集龍珠許願的故事主軸。至於禮盒搭配的「人蔘精（麥蘆卡蜂蜜口味）」，標榜是市售上第一款結合麥蘆卡蜂蜜的人蔘精。麥蘆卡蜂蜜為紐西蘭國寶，有助維持消化道機能、潤喉。藉由人蔘精與悟空元氣彈的主題組合，詮釋「更強的人生（蔘）」的概念。而在禮盒外包裝、人蔘精包裝上，也都可以看見七龍珠Z的聯名角色元素。