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情人節2萬有找禮品推薦 MICHAEL KORS滿額加碼訂製禮盒
一年兩次的情人節總是荷包甜蜜的負擔，考驗天下有情人的智慧與口袋深度。ck Calvin Klein、Michael Kros、AMEDEO TESTONI分別推出20,000元有找的情人節商品，讓人表達心意，也滿足荷包友善的務實考量。
ck Calvin Klein以中國傳統的牛郎織女故事為靈感，將圓圈、芍藥花與喜鵲等元素，以設計風格的插畫手法重新演繹，像是印有兩種紫色喜鵲圖案的襯衫，打造出幾何、西式風格的喜鵲橋，訂價皆為9,290元；義大利鞋履品牌AMEDEO TESTONI的Burano運動鞋則具備厚底、多彩等特色，尤其XL ExtraLight®超輕量鞋底讓鞋款看似厚重但行走舒適，一款混合了灰、白、咖啡，另一款則使用粉色、奶茶色、黑色與白色，剛好可當成情侶鞋，價格自17,600元至19,400元不等。
MICHAEL KORS則推出七夕限定禮盒，將品牌Greenwich、Karlie與Sinclair三枚包款換上粉色的Monogram Logo設計樣式，其中Sinclair並為中國女演員白鹿手持造型。同時Hudson包款則「變身」為都會風格，並有托特包、小巧側背包兩種樣式，MICHAEL KORS再規劃了「MICHAEL KORS七夕訂製禮盒包裝」，以特殊、精美的禮盒包裝讓心意美美upgrade，前提是需於全省百貨店櫃消費滿15,000元，活動僅至8月4日（四）為止。
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