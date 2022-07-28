情人節2萬有找禮品推薦 MICHAEL KORS滿額加碼訂製禮盒

一年兩次的情人節總是荷包甜蜜的負擔，考驗天下有情人的智慧與口袋深度。ck Calvin Klein、Michael Kros、AMEDEO TESTONI分別推出20,000元有找的情人節商品，讓人表達心意，也滿足荷包友善的務實考量。

ck Calvin Klein以中國傳統的牛郎織女故事為靈感，將圓圈、芍藥花與喜鵲等元素，以設計風格的插畫手法重新演繹，像是印有兩種紫色喜鵲圖案的襯衫，打造出幾何、西式風格的喜鵲橋，訂價皆為9,290元；義大利鞋履品牌AMEDEO TESTONI的Burano運動鞋則具備厚底、多彩等特色，尤其XL ExtraLight®超輕量鞋底讓鞋款看似厚重但行走舒適，一款混合了灰、白、咖啡，另一款則使用粉色、奶茶色、黑色與白色，剛好可當成情侶鞋，價格自17,600元至19,400元不等。