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韓星ITZY禮志、留真、鄭秀妍 時髦感up強勢單品是它！

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓國女星Jessica鄭秀妍配戴Swarovski Millenia項鍊登《乘風破浪的姐姐》表演。圖／摘自Instagram @jessica.syj
韓國女星Jessica鄭秀妍配戴Swarovski Millenia項鍊登《乘風破浪的姐姐》表演。圖／摘自Instagram @jessica.syj

施華洛世奇（Swarovski）精湛的切割手法讓每一顆水晶都奪目耀眼，是舞台動感表演、創造穿搭亮點的必備單品。韓國女星Jessica鄭秀妍近期在選秀節目《乘風破浪的姐姐》獲得超高人氣，在每個公演舞台皆展現超強女團出身的深厚唱跳實力。日前她與王心凌強強聯手的合作演出中，更以一身粉色帥氣褲裝甜酷性感，搭配Swarovski大顆水晶組成的Millenia項鍊，讓整體造型在舞台上更加吸睛。

而即將於8月展開首次世界巡演的韓國新生代實力女團ITZY，此前攜迷你專輯《CHECK MATE》重磅回歸，成員黃禮志、申留真分別於回歸舞台和概念短片中配戴Swarovski首飾，不論是禮志的黑色洋裝搭配粉色系水晶Millenia項鍊、Dulcis 戒指、Millenia耳環營造的甜辣感，或是申留真透過俏皮的Millenia耳骨夾為粉嫩甜美的公主禮服造型畫龍點睛，皆完美展現各自的獨特風格，創造最佳的舞台造型效果。

韓國新生代實力女團ITZY成員申留真配戴Swarovski首飾。圖／摘自Instagram @itzy.all.in.us
韓國新生代實力女團ITZY成員申留真配戴Swarovski首飾。圖／摘自Instagram @itzy.all.in.us
Millenia耳骨夾，3,850元。圖／施華洛世奇提供
Millenia耳骨夾，3,850元。圖／施華洛世奇提供
韓國新生代實力女團ITZY成員禮志配戴Swarovski首飾。圖／摘自Instagram @itzy.all.in.us
韓國新生代實力女團ITZY成員禮志配戴Swarovski首飾。圖／摘自Instagram @itzy.all.in.us
韓國女星Jessica鄭秀妍配戴Swarovski Millenia項鍊登《乘風破浪的姐姐》表演。圖／摘自Instagram @jessica.syj
韓國女星Jessica鄭秀妍配戴Swarovski Millenia項鍊登《乘風破浪的姐姐》表演。圖／摘自Instagram @jessica.syj
韓國新生代實力女團ITZY成員禮志配戴Swarovski首飾。圖／摘自Instagram @itzy.all.in.us
韓國新生代實力女團ITZY成員禮志配戴Swarovski首飾。圖／摘自Instagram @itzy.all.in.us
Millenia水滴形耳環，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Millenia水滴形耳環，4,250元。圖／施華洛世奇提供
Millenia項鍊，18,000元。圖／施華洛世奇提供
Millenia項鍊，18,000元。圖／施華洛世奇提供
Millenia項鍊，21,000元。圖／施華洛世奇提供
Millenia項鍊，21,000元。圖／施華洛世奇提供
Dulcis個性戒指，7,450元。圖／施華洛世奇提供
Dulcis個性戒指，7,450元。圖／施華洛世奇提供
韓國新生代實力女團ITZY成員與女星Jessica鄭秀妍配戴Swarovski首飾。圖／摘自Instagram @itzy.all.in.us、@jessica.syj
韓國新生代實力女團ITZY成員與女星Jessica鄭秀妍配戴Swarovski首飾。圖／摘自Instagram @itzy.all.in.us、@jessica.syj
韓國女星Jessica鄭秀妍配戴Swarovski Millenia項鍊登《乘風破浪的姐姐》表演。圖／摘自Instagram @jessica.syj
韓國女星Jessica鄭秀妍配戴Swarovski Millenia項鍊登《乘風破浪的姐姐》表演。圖／摘自Instagram @jessica.syj

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