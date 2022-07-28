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玉澤演最愛！G-SHOCK「農家橡樹」進化成全金屬版 能不入手嗎？

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
表迷期待已久，全金屬版「農家橡樹」GM-B2100系列正式推出。圖／Casio提供
表迷期待已久，全金屬版「農家橡樹」GM-B2100系列正式推出。圖／Casio提供

因獨特8角型表圈外觀神似他牌經典設計款，因此G-SHOCK旗下的2100系列表款，被網友暱稱為「農家橡樹」。國外消費者也以「CasiOak（Casio+Oak）」的封號來稱呼，其中最熱門的全黑版，還曾在拍賣平台上，以「超訂價」在被交易，也是韓國人氣男星玉澤演的最愛。於是為了延續其銷售熱度，G-SHOCK在今年讓這系列再進化，推出從表殼到表圈、表鍊都是精鋼的全金屬版本，果然曝光後就引起討論。

喜歡G-SHOCK手表的人，不難發現品牌近幾年都把經典款，重新以金屬材質再詮釋。從5600系列開始，因為受到前所未有歡迎，甚至一表難求，因此讓品牌推及到不同系列，而其中被暱稱為「農家橡樹」的2100系列，就在去年呈現強化樹脂結合碳纖維的表殼、表圈，部分改以精鋼材質搭配電鍍灰、藍色所取代，市場反應不俗。但對於死忠粉絲而言，這樣的優化仍不足，於是品牌反應消費者需求，在暑假到來之際，正式推出了從表殼到表圈、表鍊都是精鋼材質的GM-B2100系列腕表，除了鋼材原色之外，還提供鍍黑、鍍玫瑰金的配色，讓每個人都能找自己喜愛的設計。

全金屬材質的GM-B2100系列腕表，對於死忠粉絲而言極具吸引力。圖／Casio提供
全金屬材質的GM-B2100系列腕表，對於死忠粉絲而言極具吸引力。圖／Casio提供

而G-SHOCK並不是只有改變材質而已，全新的GM-B2100系列為保有耐衝擊的核心結構，於是在精鋼表殼和表圈之間使用輕巧且耐用的樹脂零件，吸收外來的 衝擊力以保護機芯，並承襲 GMW-B5000的表耳連結構造，以三叉結構結合連結管設計，提升整體耐用度。此外，採用與首款G-SHOCK 相同的旋入式背蓋設計，提供極佳防水規格，並在底蓋施以DLC類鑽碳塗層處理，增加金屬光澤感與抗刮耐磨性能。

同時表圈運用了Casio Yamagata日本山形廠的精密模具成型技術，透過鍛造、切割與拋光等多重製程，成就精緻外型。其中表圈頂部裝飾同心圓的髮絲紋，按鈕與底蓋則為鏡面拋光處理，透過各種表面處理技術，讓外觀更顯立體。表盤為雙層結構，立體時標和指針採用蒸鍍技術，凸顯出金屬質感。而表鍊細節處則利用金屬凹洞再現經典表節圓孔設計，並透過髮絲紋和鏡面拋光展現高質感。

全表黑色離子IP鍍膜處理的GM-B2100BD-1A腕表，17,000元。圖／Casio提供
全表黑色離子IP鍍膜處理的GM-B2100BD-1A腕表，17,000元。圖／Casio提供

G-SHOCK全金屬材質GM-B2100系列腕表，更符合當下流行趨勢。圖／Casio提供
G-SHOCK全金屬材質GM-B2100系列腕表，更符合當下流行趨勢。圖／Casio提供

精鋼材質搭配黑色表盤的GM-B2100D-1A腕表，15,000元。圖／Casio提供
精鋼材質搭配黑色表盤的GM-B2100D-1A腕表，15,000元。圖／Casio提供

GM-B2100系列腕表在在精鋼表殼和表圈之間使用輕巧且耐用的樹脂零件，吸收外來的 衝擊力以保護機芯。圖／Casio提供
GM-B2100系列腕表在在精鋼表殼和表圈之間使用輕巧且耐用的樹脂零件，吸收外來的 衝擊力以保護機芯。圖／Casio提供

韓國人氣男星玉澤演也是G-SHOCK「農家橡樹」2100系列表款的粉絲。圖／摘自instagram
韓國人氣男星玉澤演也是G-SHOCK「農家橡樹」2100系列表款的粉絲。圖／摘自instagram

G-SHOCK GM-B2100BD-1A腕表，黑色離子IP鍍膜精鋼表殼、表圈與表鍊，17,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK GM-B2100BD-1A腕表，黑色離子IP鍍膜精鋼表殼、表圈與表鍊，17,000元。圖／Casio提供

G-SHOCK GM-B2100GD-5A腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼、表圈與表鍊，17,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK GM-B2100GD-5A腕表，鍍玫瑰金精鋼表殼、表圈與表鍊，17,000元。圖／Casio提供

底蓋施以DLC類鑽碳塗層處理，增加金屬光澤感與抗刮耐磨性能。圖／Casio提供
底蓋施以DLC類鑽碳塗層處理，增加金屬光澤感與抗刮耐磨性能。圖／Casio提供

G-SHOCK GM-B2100D-1A腕表， 精鋼表殼、表圈與表鍊，15,000元。圖／Casio提供
G-SHOCK GM-B2100D-1A腕表， 精鋼表殼、表圈與表鍊，15,000元。圖／Casio提供

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