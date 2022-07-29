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維持體力就是顧好老本！遇重大健康問題 網友最愛3種營養品

DailyView網路溫度計／ 陳盈蓉
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重大健康問題影響國人健康甚鉅，民眾不能自恃年輕就認為這些與你無關，倘若未補充好營養，使身體缺乏足夠的能量去對抗，就很容易引發許多問題，因此，該吃什麼才能維持住好體力去抵抗身體不適？接下來就為各位整理，如果發生重大健康問題，有哪些營養品一定要多留意。

可以補充哪些營養成分？

身體不舒服時除了要吃天然食物做到均衡飲食外，醫生也會建議可適度補充營養品，以此增加體力去對抗，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2019/06/25 - 2022/06/24），調查出網路上最常用的3大營養品，一起來看看吧！

褐藻醣膠：小分子多醣體

品牌聲量最高-褐抑定(1524筆)

褐藻醣膠（Fucoidan）是從昆布、裙帶菜、海蘊等，天然褐藻表面的黏滑成分中萃取而出的一種多醣體，屬於水溶性食物纖維一種，目前國內外已有許多文獻研究證實，「褐藻醣膠」對於維持健康有完善的輔助功效，是保健品新選擇。

而可補充褐藻醣膠營養品聲量最高的品牌則是褐抑定，有1,524筆，該品牌上市14年，和台灣十大醫學中心暨教學醫院進行人體臨床實驗合作，全面採用最高規格的方式臨床驗證產品功能性，是天然褐藻萃取而得的保健輔助食品，能適度增加民眾的體力，保持良好的生活品質。

像是剛歷經重大健康問題者，吃褐藻醣膠就能維持住活力，讓身體補足養分，作為補充營養品很適合，另外，民眾如果身體容易疲倦，除了補充基本的維生素B群外，適量補充褐藻醣膠較能恢復元氣，使上班精神更好。

對此，購買過的網友都讚：「褐抑定有醫生的推薦，品質比較不用擔心」、「推褐抑定覺得有看到效果，價錢也還可以接受」、「我媽是買HiQ的褐抑定 這款是藥局的藥師有推薦，小分子比較好吸收，而且如果要說有真的通過人體臨床的，應該就只有這一家了，可能用的會比較放心」。

褐藻糖膠　褐抑定　聲量1,524

﻿image source：Hi - Q

營養補充飲品：綜合營養素

品牌聲量最高-亞培(4,556筆)

發生重大健康問題，如果民眾本身營養缺乏，這時就可以考慮買含豐富的維生素、礦物質、蛋白質、鈣質等營養補充飲品，作為營養來源，以此提供身體足夠的能量。

其中提到成人營養品，老字號亞培聲量高達4,556筆，是衛福部核准之特殊營養食品，主打好吸收、無負擔，喝過的網友則表示：「亞培不甜的喝起來比較沒那麼可怕，不過真的很濃就是」、「如果沒食慾又要保持體重，亞培是一個很好的選擇」。

營養補充飲品　亞培　聲量4,556

﻿image source：示意圖／xframe

麩醯胺酸：輔助合成蛋白質

品牌聲量最高-Jarrow 賈羅公式(745筆)

麩醯胺酸（Glutamine）又稱左旋麩醯胺酸，可用來輔助合成蛋白質，因此，在疲勞或發生重大健康問題導致體內缺乏蛋白質時，就會建議補充相關營養品。

其中Jarrow 賈羅公式在近三年網路聲量中有745筆，成為網友前三大熱議營養品（該產品類別），主要是過去民眾在購買此產品時，大多選擇到美國保健品網購平台iHerb購買，因為價格比較便宜，不過去年11月底iHerb無預警停止對台運送，衝擊不少原習慣在iHerb消費的用戶，因此引發討論。

Jarrow 賈羅公式的左旋麩醯胺酸產品，有榮獲全球25國特殊需求者的活力口碑保證，可增加身體之補養的調節力，網友就提到：「我媽吃過速養療跟Jarrow，我覺得其實吃足量就OK」。

麩醯胺酸　Jarrow賈羅公式　聲量745

﻿image source：示意圖／unsplash

最後，民眾除了補充營養品外，若想要有實際物資、經濟補助，甚至心靈照護，都能上衛生福利部官網查詢，多善加利用。

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