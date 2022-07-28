七夕情人好「色」！CELINE超美粉紅小包眾女星搶先揹

下周8月4日就是一年一度的七夕，不論是告白或是為戀情加溫，都該送上代表心意的甜蜜好禮，留下難忘的浪漫回憶。CELINE以甜蜜的粉色調獻上全新七夕情人節限定系列，瑞士BALLY則主打更為中性一點的浪漫粉紫，源自義大利的Loro Piana，則以活潑的配色迎接2022的仲夏之戀。

CELINE七夕情人節限定系列以粉嫩的色彩小牛皮革重新詮釋最受歡迎的TEEN TRIOMPHE、FOLCO TRIOMPHE、BOX TRIOMPHE水桶包及CUIR TRIOMPHE等4種包款，簡潔包身裝飾立體TRIOMPHE標識，AVA包的TRIOMPHE LOGO則以精緻的刺繡呈現，夏日專屬的PAINER草編包亦有粉色提把的限定款。包括蔡卓妍、鐘欣潼、薛凱琪、張天愛等女星已搶先揹新包亮相。七夕情人節限定系列亦包括夾克外套、短袖、大學T及背心等服飾單品，以及棒球帽、卡夾及愛心項鍊和手鍊等配件，提供不同需求的情人選購。

BALLY情人節則主打年度Pantone新色的「長春花藍」，從鞋履、包款、服裝，到經典的運動鞋履及B-Chain都運用此色，使今年的情人節更加的大膽。經典的DAVYN與DEVEN系列運動鞋，採用拼接色手法來凸顯出鮮明色調，日常款EOH小號水桶包與Eyfel斜挎包則使用再生尼龍和皮革製成，一起愛地球。