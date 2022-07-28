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七夕情人好「色」！CELINE超美粉紅小包眾女星搶先揹

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
張天愛演繹CELINE 七夕情人節限定系列BOX TRIOMPHE小號手袋搭配CELINE早秋女裝系列服飾。圖／CELINE提供
張天愛演繹CELINE 七夕情人節限定系列BOX TRIOMPHE小號手袋搭配CELINE早秋女裝系列服飾。圖／CELINE提供

下周8月4日就是一年一度的七夕，不論是告白或是為戀情加溫，都該送上代表心意的甜蜜好禮，留下難忘的浪漫回憶。CELINE以甜蜜的粉色調獻上全新七夕情人節限定系列，瑞士BALLY則主打更為中性一點的浪漫粉紫，源自義大利的Loro Piana，則以活潑的配色迎接2022的仲夏之戀。

CELINE七夕情人節限定系列以粉嫩的色彩小牛皮革重新詮釋最受歡迎的TEEN TRIOMPHE、FOLCO TRIOMPHE、BOX TRIOMPHE水桶包及CUIR TRIOMPHE等4種包款，簡潔包身裝飾立體TRIOMPHE標識，AVA包的TRIOMPHE LOGO則以精緻的刺繡呈現，夏日專屬的PAINER草編包亦有粉色提把的限定款。包括蔡卓妍、鐘欣潼、薛凱琪、張天愛等女星已搶先揹新包亮相。七夕情人節限定系列亦包括夾克外套、短袖、大學T及背心等服飾單品，以及棒球帽、卡夾及愛心項鍊和手鍊等配件，提供不同需求的情人選購。

BALLY情人節則主打年度Pantone新色的「長春花藍」，從鞋履、包款、服裝，到經典的運動鞋履及B-Chain都運用此色，使今年的情人節更加的大膽。經典的DAVYN與DEVEN系列運動鞋，採用拼接色手法來凸顯出鮮明色調，日常款EOH小號水桶包與Eyfel斜挎包則使用再生尼龍和皮革製成，一起愛地球。

Loro Piana全新七夕情人節限定系列則結合運動風和精湛工藝，從Candoglia Marble大理石色到Lili Marlene色，從海軍藍到香橙色和朱槿色等全新配色，全部都妝點上一顆中間為Loro Piana徽章圖案的心形。服飾部分包括超大連帽飛行員外套、套裝、Polo衫、T 恤、漁夫帽和棒球帽，採用喀什米爾和絲棉混織等精緻布料，或是經Storm System®處理的實用Wind-Wish科技面料，兼具舒適與時尚。

BALLY MYRA淺紫條紋牛皮運動鞋，18,200元。圖／美之心提供
BALLY MYRA淺紫條紋牛皮運動鞋，18,200元。圖／美之心提供
鐘欣潼背CELINE 七夕情人節限定系列BOX TRIOMPHE小號手袋搭配CELINE早秋女裝系列服飾。圖／CELINE提供
鐘欣潼背CELINE 七夕情人節限定系列BOX TRIOMPHE小號手袋搭配CELINE早秋女裝系列服飾。圖／CELINE提供
薛凱琪演繹CELINE 七夕情人節限定系列BOX TRIOMPHE小號手袋搭配CELINE早秋女裝系列服飾。圖／CELINE提供
薛凱琪演繹CELINE 七夕情人節限定系列BOX TRIOMPHE小號手袋搭配CELINE早秋女裝系列服飾。圖／CELINE提供
CELINE七夕系列PANIER迷你草編包，21,000元。圖／CELINE提供
CELINE七夕系列PANIER迷你草編包，21,000元。圖／CELINE提供
蔡卓妍、薛凱琪演繹CELINE 七夕情人節限定系列與早秋女裝。圖／CELINE提供
蔡卓妍、薛凱琪演繹CELINE 七夕情人節限定系列與早秋女裝。圖／CELINE提供
CELINE七夕情人節限定系列FOLCO CUIR TRIOMPHE包款與BOX TRIOMPHE包小型款。圖／CELINE提供
CELINE七夕情人節限定系列FOLCO CUIR TRIOMPHE包款與BOX TRIOMPHE包小型款。圖／CELINE提供
蔡卓妍背CELINE七夕情人節限定系列 FOLCO CUIR TRIOMPHE包款配以CELINE早秋女裝系列服飾。圖／CELINE提供
蔡卓妍背CELINE七夕情人節限定系列 FOLCO CUIR TRIOMPHE包款配以CELINE早秋女裝系列服飾。圖／CELINE提供
Loro Piana七夕系列印花漁夫帽，15,800元。圖／Loro Piana提供
Loro Piana七夕系列印花漁夫帽，15,800元。圖／Loro Piana提供
CELINE七夕系列TRIOMPHE雙層項鍊，19,500元。圖／CELINE提供
CELINE七夕系列TRIOMPHE雙層項鍊，19,500元。圖／CELINE提供
BALLY淺紫B-CHAIN尼龍小水桶包，23,600元。圖／美之心提供
BALLY淺紫B-CHAIN尼龍小水桶包，23,600元。圖／美之心提供
Loro Piana七夕系列撞色夾克，97,300元。圖／Loro Piana提供
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情人節 七夕

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