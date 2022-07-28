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暑假威秀看電影 還能「潮」聖華山最「夏趴」藝術特展

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖/聯合數位文創提供
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義大利藝術雜誌《TOILETPAPER》的巡迴展「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」，現正於台北華山熱烈展出中，吸引許多憧憬時尚、喜歡美感事物的民眾前往朝聖，社群IG限動瞬間被華美視覺攻陷，現場不僅重現《TOILETPAPER》在米蘭的華美視覺工作室，有更多想像不到的奇幻空間讓逛展民眾目不暇給、能暢拍《TOILETPAPER》天馬行空的世界。

《TOILETPAPER》自2010年成立後，以「簡單而真實，不需認真思考」的概念出刊，淋漓盡致展現了兩位創辦人的普普風視覺風格與超現實美學，以視覺的衝擊，打造無限制的想像空間，也先後和許多國際時尚、運動品牌跨界合作，透過乖張大膽的視覺創造了許多時尚符號與話題。台北華山「義大利怪美殿堂特展－TOILETPAPER: The Studio」打造如夢似幻、衝破想像的超現實奇幻空間，完整呈現《TOILETPAPER》獨立雜誌的獨特場域作品，及藝術與產品設計衝撞下的異想創作，逛過展的民眾直呼：「飛炫到不可思議，產品的視覺風格強烈，真的很潮！」

現在正值暑假期間，炎炎夏日展覽、電影院等娛樂消費室內地點湧入年輕人潮，怪美展儼然成為愛拍美照的學生族群打卡新地標，展覽主辦單位也與威秀影城合作推出活動，邀請同學們觀影又逛展，7月22日起，凡持學生證或身著制服至中和環球威秀影城購票並追蹤威秀寶寶IG(@vieshowbaby)，即可獲得「義大利怪美殿堂特展TOILETPAPER: The Studio」特展票券２張，活動詳情請洽威秀影城官方網站

圖/威秀影城提供
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「義大利怪美殿堂特展 TOILETPAPER: The Studio」2022年06月25日至2022年09月18日於華山1914文化創意產業園區東2D館展出。購票請上udn售票網，另有團體大宗購票請洽：(02)7721-6955 #1（週一至週五09:00-17:00）；如欲了解更多展覽資訊，請上官方網站查詢。

義大利 威秀影城

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