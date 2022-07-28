迎接文博會及設計展 一卡通推新卡、優惠

迎接2022台灣設計展在高雄，高市府與6位高雄創作者超人氣貼圖角色合作發行限定版一卡通，於8月1日中午12點起網路開始販售，一卡通公司也推出各項優惠。

一卡通公司開發療癒系「LINE FRIENDS-Lying造型一卡通」，8月10日起將於2022台灣文博會高雄展覽館「台灣IP‧高雄原創」展區首度亮相販售，展出期間也有領取購卡9折優惠券活動。8月5日至10月23日台灣設計展期間，到高雄逛設計展也能拿好康，民眾只要於高雄指定設計及文創活動店家使用一卡通MONEY帳戶付款，可享有LINE POINTS 15%點數回饋。

一卡通表示，設計展限定版一卡通集結高雄六位知名的在地原創IP及高雄代表性的IP角色「工人漁婦」共有7款，每款限量1000張，每張售價150元。8月1日中午12點起將於「台灣設計設計台灣」官網的「高雄幣平台」( https://pms.twdesign.tw/TVDesignWeb/StoresHome.html) 及有閑購物網路平台( https://ipass.pse.is/4bvyfk )開賣，8月5日在高雄地區的萊爾富便利商店也可買到。

高市府在台灣設計展期間推出高雄幣平台，串聯文博會至設計展期間所有活動，提供民眾活動預約報到、虛擬集章、多元交通搭乘服務，更可蒐羅高雄文創商品與特色店家輕鬆購物。民眾用手機及LINE ID註冊高雄幣平台，就能使用高雄幣選購限定商品及預約活動。高雄幣可使用一卡通MONEY付款儲值，為鼓勵民眾參與活動，高市府會再加贈20%的回饋。

一卡通公司配合文博會也推出3款全新療癒系「LINE FRIENDS-Lying系列造型一卡通」，將於8月10日到8月14日文博會期間搶先販售。每款售價499元，文博會期間每日下午一點開賣，每日每款限量100個。