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七夕情人節到來！高雄四大夜景+情人節套餐別錯過

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
英迪格酒店下午茶套餐。圖／高市觀光局提供
英迪格酒店下午茶套餐。圖／高市觀光局提供

高雄愛河、流行音樂中心、壽山情人觀景臺及大崗山夜景入選網友票選全台十大夜景。除四處知名夜景外，為迎接一年一度七夕情節人到來，高雄市觀光局另推薦旗津星空隧道、藍眼淚觀海平台步道及海之星夕陽步道等私房景點，以及眾多餐飲業者推出的情人節大餐，暑假來高雄出遊就對了。

高市觀光局指出，8月4日就是七夕情人節，暑假期間來高雄，旗津沙雕、星空隧道、海景、夕陽及藍眼淚等美景，還能到附近的壽山情人觀景臺欣賞港灣城市浪漫美景。

「義大遊樂世界」推「只想和你在義起」情人節活動，即日起至7月31日，在園內與另一半拍照打卡，可以兌換專屬明信片及在專屬郵筒寄出，現在入園還享國旅優惠票價3折優惠。

餐飲業也搶情人節商機，「眺吧餐酒館」推七夕限定套餐，民眾能與另一半一邊享受美食一邊欣賞夜景；「英迪格酒店」則與世界麵包冠軍王鵬傑合作，特製甜蜜下午茶套餐，有6款蛋糕，每款蛋糕搭配2球義式手工冰淇淋，以在地小農水果製成的冰淇淋。

「H2O水京棧國際酒店」推出一泊二食住房優惠，還有頂樓Pool Bar享用七夕特調及期間限定莓果派；「福華大飯店」也推出能在南台灣最高處邊享用精緻涮涮鍋邊欣賞浪漫夜景的住房專案；「萬豪酒店」的皇饕牛排館及鐵板燒推七夕套餐，皇怡咖啡廳也設計七夕限定藍莓優格慕斯蛋糕。

高市觀光局說，配合國旅優惠，高雄還有加碼周間補到千、周五又補500元的優惠專案，歡迎戀人們來高雄度過溫馨浪漫的粉紅泡泡時光。

壽山情人觀景台迷人夜景。圖／高市觀光局提供
壽山情人觀景台迷人夜景。圖／高市觀光局提供
愛河灣無所事事小海豹。圖／高市文化局提供
愛河灣無所事事小海豹。圖／高市文化局提供
旗津星空隧道內浪漫情景。圖／高市觀光局提供
旗津星空隧道內浪漫情景。圖／高市觀光局提供

七夕 情人節 英迪格酒店

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