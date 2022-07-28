燒肉LIKE「免費吃牛五花餐」！亞尼客「生乳捲100元」
來自日本，標榜「一個人也能吃」的「燒肉LIKE」，即將於7月29日正式進駐ATT 4 FUN信義店，開設在台第8間、信義區第1間分店。為慶祝新店開幕，開幕日消費滿額，就贈送「牛五花套餐兌換券（200g）」，另外還有滿額贈牛五花、豬五花等不同優惠。
自2018年於日本創立的「燒肉LIKE」，目前在全球共有超過百間分店，並且於2019年登台。2022年4月，燒肉LIKE先於台北松江南京商圈開拓7號店，又將再於7月29日開設信義ATT店，成為全球第116間門市。店內共計提供36席座位，並採同樣的設計模式。為慶祝新店開幕，7月29日當日消費滿350元的前100名顧客，即可獲得「牛五花套餐（200g）兌換券」1張；7月31日前消費滿350元，則可獲得「牛五花（50g）」或「豬五花（50g）」兌換券1張。另外信義att店也推出限定「奢華人氣四品套餐」，內含牛舌、牛五花、松阪豬與豬五花，每套490元。
不僅燒肉LIKE展新店，亞尼克也於7月27日開設全台首間結合智能體驗的門市「桃園中正店」，並提供全天24小時服務的YTM蛋糕販賣機。為慶祝新店開幕，至7月29日前，每日前30名消費者，可享原味生乳捲100元的優惠價。另外8月28日前，於新門市消費滿1699元，即贈「康寧餐盤」，滿3000元再贈「原味生乳捲」1條。另外還有開幕前2日，任口味生乳捲9折，以及YTM新口味免費試吃等不同優惠。
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