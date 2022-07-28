燒肉LIKE「免費吃牛五花餐」！亞尼客「生乳捲100元」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
燒肉LIKE信義att店推出限定「奢華人氣四品套餐」，內含牛舌、牛五花、松阪豬與豬五花，每套490元。圖／燒肉LIKE提供
燒肉LIKE信義att店推出限定「奢華人氣四品套餐」，內含牛舌、牛五花、松阪豬與豬五花，每套490元。圖／燒肉LIKE提供

來自日本，標榜「一個人也能吃」的「燒肉LIKE」，即將於7月29日正式進駐ATT 4 FUN信義店，開設在台第8間、信義區第1間分店。為慶祝新店開幕，開幕日消費滿額，就贈送「牛五花套餐兌換券（200g）」，另外還有滿額贈牛五花、豬五花等不同優惠。

自2018年於日本創立的「燒肉LIKE」，目前在全球共有超過百間分店，並且於2019年登台。2022年4月，燒肉LIKE先於台北松江南京商圈開拓7號店，又將再於7月29日開設信義ATT店，成為全球第116間門市。店內共計提供36席座位，並採同樣的設計模式。為慶祝新店開幕，7月29日當日消費滿350元的前100名顧客，即可獲得「牛五花套餐（200g）兌換券」1張；7月31日前消費滿350元，則可獲得「牛五花（50g）」或「豬五花（50g）」兌換券1張。另外信義att店也推出限定「奢華人氣四品套餐」，內含牛舌、牛五花、松阪豬與豬五花，每套490元。

不僅燒肉LIKE展新店，亞尼克也於7月27日開設全台首間結合智能體驗的門市「桃園中正店」，並提供全天24小時服務的YTM蛋糕販賣機。為慶祝新店開幕，至7月29日前，每日前30名消費者，可享原味生乳捲100元的優惠價。另外8月28日前，於新門市消費滿1699元，即贈「康寧餐盤」，滿3000元再贈「原味生乳捲」1條。另外還有開幕前2日，任口味生乳捲9折，以及YTM新口味免費試吃等不同優惠。

亞尼克針對「桃園中正店」開幕，推出一連串優惠活動。圖／亞尼克提供
亞尼克針對「桃園中正店」開幕，推出一連串優惠活動。圖／亞尼克提供

套餐 日本 桃園

延伸閱讀

疫後在家烤肉需求增 乾杯燒肉禮盒業績衝翻倍

南投信義溯溪傳溺斃 女卡漩渦石縫1天1夜今救出

身分證「1.2.5.7.8」or「H.J.K.O」看過來！ 吃燒肉享折扣、送牛舌、烏魚子+大干貝+九孔吃到飽

爾本購物廣場開幕 多家知名廠牌進駐打造宜蘭站前新商圈

相關新聞

燒肉LIKE「免費吃牛五花餐」！亞尼客「生乳捲100元」

來自日本，標榜「一個人也能吃」的「燒肉LIKE」，即將於7月29日正式進駐ATT 4 FUN信義店，開設在台第8間、信義...

帶你微醺上月球 WAT攜手金格食品推中秋聯名限定禮盒

今年中秋WAT話題不斷，前一刻才剛風光獲得國際雙酒賽ISC＆IWSC殊榮，下一刻就大膽攜手精品甜點品牌金格食品，跨界推出...

中元誠意Buy！網購平台推多款「普渡箱」限時特價

中元普渡展露誠意，網購成箱購買、直接宅配到府最便利，各大網購平台紛紛推出中元普渡專區，滿足小資族、小家庭、社區企業團拜等...

蝦皮購物、博客來「線上漫畫博覽會」下殺5折起

近幾年因疫情改為線上舉辦的漫畫博覽會，將於7月底登場，暑假也是動漫的旺季，蝦皮購物、博客來相繼推出「漫漫宅書節」、「夏日...

茱莉安摩爾、秀英都愛這「咖」金屬小包派對街頭全駕馭

包款的設計最初是為了收納，所以包含了皮革或纖維的使用、收納設計的巧思都是重點。然而當包款成為配件後，設計樣式的特色、顏色...

夏季清爽保養！香奈兒1號紅色山茶花推修護露、噴霧

炎熱的夏日季節，讓許多人肌膚也出現危機，更需要注重保養品換季，今年上市就創下熱賣佳績的香奈兒1號紅色山茶花活能系列，再度...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。