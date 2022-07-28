燒肉LIKE「免費吃牛五花餐」！亞尼客「生乳捲100元」

來自日本，標榜「一個人也能吃」的「燒肉LIKE」，即將於7月29日正式進駐ATT 4 FUN信義店，開設在台第8間、信義區第1間分店。為慶祝新店開幕，開幕日消費滿額，就贈送「牛五花套餐兌換券（200g）」，另外還有滿額贈牛五花、豬五花等不同優惠。

自2018年於日本創立的「燒肉LIKE」，目前在全球共有超過百間分店，並且於2019年登台。2022年4月，燒肉LIKE先於台北松江南京商圈開拓7號店，又將再於7月29日開設信義ATT店，成為全球第116間門市。店內共計提供36席座位，並採同樣的設計模式。為慶祝新店開幕，7月29日當日消費滿350元的前100名顧客，即可獲得「牛五花套餐（200g）兌換券」1張；7月31日前消費滿350元，則可獲得「牛五花（50g）」或「豬五花（50g）」兌換券1張。另外信義att店也推出限定「奢華人氣四品套餐」，內含牛舌、牛五花、松阪豬與豬五花，每套490元。