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帶你微醺上月球 WAT攜手金格食品推中秋聯名限定禮盒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
「WAT x金格微醺上月球跨界聯名限定禮盒」超值組。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「WAT x金格微醺上月球跨界聯名限定禮盒」超值組。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

今年中秋WAT話題不斷，前一刻才剛風光獲得國際雙酒賽ISC＆IWSC殊榮，下一刻就大膽攜手精品甜點品牌金格食品，跨界推出2022年中秋聯名限定禮盒。2022「WATx金格微醺上月球跨界聯名限定禮盒」採限量發售，並貼心為有送禮需求的民眾，提供超值組及豪華組兩款組合，自8月1日起至8月18日開放預購，並自8月19日起可至WAT實體直營門市 (信義店、赤峰店、勤美店) 及WAT快閃櫃進行取貨。

2022「WATx金格微醺上月球跨界聯名限定禮盒」結合WAT熱銷且應景的「貴妃鐵觀音雞尾酒」、「文旦接骨木花雞尾酒」 ，與直接以同款酒品入餡的「貴妃鐵觀音月餅」、「文旦接骨木花月餅」，搭配金格榮獲100%無添加潔淨標章明星商品「長崎蛋糕脆餅」，以時尚質感霧灰銀太空手提箱盛裝，完美結合年輕調酒及頂級餅藝，激盪出潮流與傳統混血新文化，帶你微醺甜蜜上月球。

「WATx金格微醺上月球跨界聯名限定禮盒」超值組內含「貴妃鐵觀音雞尾酒」1入、「文旦接骨木花雞尾酒」1入、「貴妃鐵觀音月餅」2入 、「文旦接骨木花月餅」1入、「長崎蛋糕脆餅」6入，售價699元。

「WATx金格微醺上月球跨界聯名限定禮盒」豪華組內含「貴妃鐵觀音雞尾酒」1入、「文旦接骨木花雞尾酒」1入、「紫蘇雞尾酒」1入、「貴妃鐵觀音月餅」2入、「文旦接骨木花月餅」1入，售價799元。

「WAT x 金格微醺上月球跨界聯名限定禮盒」豪華組。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「WAT x 金格微醺上月球跨界聯名限定禮盒」豪華組。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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