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中元誠意Buy！網購平台推多款「普渡箱」限時特價

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
PChome 24h購物打造「心禮節」活動，中元、七夕、父親節消費需求皆可一站購足。圖／PChome 24h購物提供
PChome 24h購物打造「心禮節」活動，中元、七夕、父親節消費需求皆可一站購足。圖／PChome 24h購物提供

中元普渡展露誠意，網購成箱購買、直接宅配到府最便利，各大網購平台紛紛推出中元普渡專區，滿足小資族、小家庭、社區企業團拜等各種需求。PChome 24h購物除了攜手大甲鎮瀾宮推出「代客普渡服務」，只要1,000元下單「慶讚中元澎湃組」即可隔空參與大甲鎮瀾宮普渡法會，另外也特別與鹿港天后宮合作祭出「鹿港天后宮中元普度代拜服務闔家平安組」

本周五（7月29日）為農曆鬼門開，緊接著又要迎接中元普渡、七夕情人節及父親節，為滿足消費者一站購足3大節日的消費需求，PChome 24h購物獨家造節「心禮節」開跑，祭出3波段活動，包括7月28日前全站超過500萬種商品最低狂降22折起，7月28日至8月1日全站最高回饋18%，8月1日至8月24日天天都有爆點活動、加碼再抽百萬LINE POINTS。同時也針對農曆7月推出「普渡慶中元」主題頁面，集結多款零食飲料、拜拜組合箱購特惠，今年更獨家打造「PChome 24h購物 X 台北霞海城隍廟聯名普渡箱」。

PChome 24h購物首度與台北霞海城隍廟獨家聯名，打造「PChome 24h購物 X 台北霞海城隍廟聯名普渡箱」，共有超過10款國內外零食、飲料、米及泡麵等多項供品，還有獨家贈送禮「中元給力BOX」，包含超有質感帆布製「強大力量袋」、集聚29天好運的「正能量日曆」，特價888元、限量200個，全站食品類別消費滿8,888元再送「虎給福氣開運錢母」，數量有限送完為止。

今年PChome 24h購物除了攜手大甲鎮瀾宮推出「代客普渡服務」，只要1,000元下單「慶讚中元澎湃組」即可隔空參與大甲鎮瀾宮普渡法會，另外也特別與鹿港天后宮合作祭出「鹿港天后宮中元普度代拜服務闔家平安組」，普渡箱供品經法師誦經祈福後還可捐贈給公益團體。

Yahoo奇摩購物中心即日起至8月12日推出「有Buy有保庇」活動，精選澎湃超值組、健康養身素食、跨國零食及特色紙紮供品，7月31日前購買指定商品消費累計滿1,000元以上可登記抽「Y虎多功能電火鍋」。此外，Yahoo奇摩超級商城即日起至8月14日也祭出「中元Buy拜」好康活動，推出澎拜普渡免運箱5折起、萊爾富滿99元免運等優惠。

momo購物網7月31日前開跑「美食備中元」活動，祭出飲品、零食、米麵、生鮮等近10萬件商品最低1元起優惠，同時集結超過50多款便利又澎派的「中元拜拜箱」最低99元起，包含與白沙屯媽祖聯名的盛香珍珍勇福氣箱、台灣幸運符綠色乖乖好運連年箱、momo自組綜合食品拜拜箱等。「精選美食1元加購」活動每天下午3點限量銅板價入手；「天天限時5折搶」專區推出精選優惠美食每天中午12點、晚上8點兩個時段登場，數量有限售完為止。

台灣樂天市場設置「中元補貨來樂天．箱購美食快速到貨」專區，集結愛買、大買家、盛香珍、聯華食品、生活飲料、台酒等品牌，推出箱購普渡5折起，即日起至7月31日消費滿額再享免運。首推「白沙屯媽 X 愛買中元平安箱」，內含11項供品、白沙屯媽平安祈福卡及手寫普渡旗，7月31日前開放預購，愛買將代為送至宮廟進行贊普法會，儀式後再宅配到家，售價999元；「品客全素組」為中元節期間限量販售，經典原味搭配全新蔬薯片，一組就能享有兩款不同風味，原價220元、特價195元。

Yahoo奇摩超級商城即日起至8月14日祭出「中元Buy拜」好康活動，推出澎拜普渡免運箱5折起、萊爾富滿99元免運等優惠。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
Yahoo奇摩超級商城即日起至8月14日祭出「中元Buy拜」好康活動，推出澎拜普渡免運箱5折起、萊爾富滿99元免運等優惠。圖／Yahoo奇摩超級商城提供
momo購物網7月31日前開跑「美食備中元」活動，10萬件美食最低1元起、50款拜拜箱最低99元起。圖／momo購物網提供
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樂事澎拜拜buy箱，PChome 24h購物活動特價299元。圖／PChome 24h購物提供
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乖乖奶油椰子口味（6包箱），PChome 24h購物活動特價135元。圖／PChome 24h購物提供
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Yahoo奇摩購物中心即日起至8月12日推出「有Buy有保庇」活動，備妥精選澎湃超值組、健康養身素食、跨國零食及特色紙紮供品。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
Yahoo奇摩購物中心即日起至8月12日推出「有Buy有保庇」活動，備妥精選澎湃超值組、健康養身素食、跨國零食及特色紙紮供品。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
愛買線上購物「品客全素組」，原價220元、特價195元。圖／樂天市場提供
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momo購物網7月31日前開跑「美食備中元」活動，「盛香珍白沙屯媽祖 X 珍勇福氣箱」活動價569元。圖／momo購物網提供
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momo購物網7月31日前開跑「美食備中元」活動，「乖乖好運連年箱－奶油椰子口味」活動價180元。圖／momo購物網提供
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愛買線上購物「白沙屯媽 Ｘ 愛買中元平安箱」，7月31日前開放預購，愛買將代為送至宮廟進行贊普法會，儀式後再宅配到家，售價999元。圖／樂天市場提供
愛買線上購物「白沙屯媽 Ｘ 愛買中元平安箱」，7月31日前開放預購，愛買將代為送至宮廟進行贊普法會，儀式後再宅配到家，售價999元。圖／樂天市場提供
台灣樂天市場設置「中元箱購美食快速到貨」專區。圖／樂天市場提供
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momo購物網7月31日前開跑「美食備中元」活動，「中元澎派好運旺旺7件組」活動價599元。圖／momo購物網提供
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PChome 24h購物攜手台北霞海城隍廟推聯名普渡箱，特價888元、限量200個。圖／PChome 24h購物提供
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Yahoo奇摩購物中心即日起至8月12日推出「有Buy有保庇」活動，統一肉燥風味麵特大袋（30入／箱）特價513元。圖／Yahoo奇摩購物中心提供
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鹿港天后宮 霞海城隍廟 購物網

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