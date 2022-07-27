蝦皮購物、博客來「線上漫畫博覽會」下殺5折起

近幾年因疫情改為線上舉辦的漫畫博覽會，將於7月底登場，暑假也是動漫的旺季，蝦皮購物、博客來相繼推出「漫漫宅書節」、「夏日漫博展」，優惠下殺5折起，包括最新漫畫、動漫周邊、書籍、文創商品等都可趁機買一波。

今年蝦皮購物再度攜手中華動漫出版同業協進會，於線上同步舉辦漫畫博覽會，全台獨家「漫漫宅書節」即日起至7月30日搶先開跑。根據蝦皮購物統計，去年首度舉辦線上漫博會，短短一周就吸引超過15萬人次湧入活動頁，參展期間動漫相關商品買氣較平日暴增99%，單一賣家業績成長高達1,335%，顯見動漫產業創造的龐大商機。

今年蝦皮購物攜手超過79個品牌、萬件商品推出「漫漫宅書節」線上漫博會，除了最夯的日本動漫畫、電子遊戲各式周邊及模型外，更囊括熱銷輕小說與書籍、文創熱門商品等，祭出天天豪撒限量5折券、好書5折起，以及7月29日限時一天凌晨0點、中午12點、晚上8點動漫模型和IP盲盒88元瘋搶等優惠，消費滿額再抽價值900元的《SPY×FAMILY間諜家家酒》獨家動漫禮包和999元購物金。

時下最夯人氣角色《SPY×FAMILY間諜家家酒》安妮亞公仔，蝦皮購物7月29日限時瘋搶價88元；7月28日上午10點限量開賣木棉花戀上換裝娃娃福袋組，瘋搶價800元。今年暑假口碑好評不斷的電影《名偵探柯南：萬聖節的新娘》新品掛軸限時優惠價300元。以超萌可愛角色安妮亞融化全球的《SPY×FAMILY間諜家家酒》，單本漫畫不用百元，精緻的胸章組收藏價120元。

博客來即日起至9月13日推出「夏日漫博展」，囊括最新漫畫、輕小說、BL等總參展數突破5萬件，最低下殺5折起，主打《間諜家家酒》、《鬼滅之刃》、《咒術迴戰》、《排球少年》等熱門IP套書組合，還有超過4,000種動漫精品現貨精品。

近年日本漫畫家新銳盡出，成為博客來今年活動的蒐錄重點，包含席捲上半年漫畫排行榜遠藤達哉的《間諜家家酒》套書，及史上最年輕的手塚治虫文化賞大賞得主魚豊，新書《地。—關於地球的運動—（01）（02）特裝版》將於7月29日開賣。連續兩年奪得日本寶島社「這本漫畫真厲害」男性向部門冠軍《鏈鋸人》，其作者藤本樹預計月底再推出短篇集《藤本樹短篇集盒裝限定版》，兩部新作都有限量合購限定特裝版，數量有限售完為止。