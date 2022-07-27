茱莉安摩爾、秀英都愛這「咖」金屬小包派對街頭全駕馭

包款的設計最初是為了收納，所以包含了皮革或纖維的使用、收納設計的巧思都是重點。然而當包款成為配件後，設計樣式的特色、顏色或質感的別出心裁，則讓包款成為輕巧可替換的「珠寶」，也是全身風格的造型亮點。

選擇以柔軟的皮革鞣製而成、Bottega Veneta的Mini Jodie包雖非「奈米」級小包，但輕巧造型與討喜的結飾，讓這枚包款自2020問世以來已快速成為東西方名人的IT款，從茱莉安摩爾（Julianne Moore）、英國音樂才女Dua Lipa、秀英都是愛用名人。原來Mini Jodie包款承繼了品牌經典的「編織」特色，但在顏色、質感上大幅進化，像是鏡面質感的金屬漆亮皮革，結合了手工縫製的鉚釘與水鑽裝飾。