茱莉安摩爾、秀英都愛這「咖」金屬小包派對街頭全駕馭
包款的設計最初是為了收納，所以包含了皮革或纖維的使用、收納設計的巧思都是重點。然而當包款成為配件後，設計樣式的特色、顏色或質感的別出心裁，則讓包款成為輕巧可替換的「珠寶」，也是全身風格的造型亮點。
選擇以柔軟的皮革鞣製而成、Bottega Veneta的Mini Jodie包雖非「奈米」級小包，但輕巧造型與討喜的結飾，讓這枚包款自2020問世以來已快速成為東西方名人的IT款，從茱莉安摩爾（Julianne Moore）、英國音樂才女Dua Lipa、秀英都是愛用名人。原來Mini Jodie包款承繼了品牌經典的「編織」特色，但在顏色、質感上大幅進化，像是鏡面質感的金屬漆亮皮革，結合了手工縫製的鉚釘與水鑽裝飾。
其中茱莉安摩爾和秀英就同時選擇了一款金屬羊皮編織鑲嵌球型鉚釘提包，以球型裝飾結合金屬光澤感的羊皮，前衛而時髦，訂價14萬3,700元，另有鸚鵡綠色的羊皮款則為13萬900元。喜歡經典、都會感？同系列也有羊皮的駝色或黑色款搭配金屬鍊帶，展現了手提、肩背的雙重可能，訂價則皆為89,900元。
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