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夏季清爽保養！香奈兒1號紅色山茶花推修護露、噴霧

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
香奈兒1號紅色山茶花活能身體噴霧／140ml／2,980元。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能身體噴霧／140ml／2,980元。圖／香奈兒提供

炎熱的夏日季節，讓許多人肌膚也出現危機，更需要注重保養品換季，今年上市就創下熱賣佳績的香奈兒1號紅色山茶花活能系列，再度以嚴格的品質管控，開發出兩款新品，分別是香奈兒1號紅色山茶花活能修護露、香奈兒1號紅色山茶花活能身體噴霧，特別適合在悶熱天氣下的保養，讓肌膚快速吸收，展現青春光彩。

香奈兒花費10年研究，在紅色山茶花萃取中，發現賦活功效，富含原兒茶酸，可以改善肌膚的老化跡象，並秉持著嚴謹的態度，在香奈兒實驗室、香奈兒神經科學部門密切研究下，一上市就推出多11種獨特秘方，包括絲滑晶露、舒適乳霜、潔顏粉等，重視親膚使用，更在意每個人使用後的體驗。

香奈兒1號紅色山茶花活能系列更在意的是環境永續，從製程到包裝，都考慮永續議題，以自然農法、環境友善方式種植紅色山茶花，從紙盒包裝到瓶身包裝，都在意回收程度與減少對環境的衝擊，讓美麗從內而外的全面散發。

全新的香奈兒1號紅色山茶花活能修護露更帶來全新體驗，透白質地一碰到肌膚，並化為水感凝露，含有山茶花水精華、菸鹼醯胺與紅色山茶花活能萃取，以及紅色山茶花瓣透亮複合物，能迅速吸收，加強保濕，修飾肌膚小瑕疵，更能讓膚色淨透，整體亮度更為提升。

另款香奈兒1號紅色山茶花活能身體噴霧，採用水乳質地，彷彿為肌膚加上隱形保護面膜，大量山茶花水精華，讓肌膚瞬間充滿生氣，油層的部分讓活性成分的滋潤效果，直達肌底。兩款新品將於7月29日上市。

香奈兒1號紅色山茶花活能系列，讓女人的美，由內而外散發。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能系列，讓女人的美，由內而外散發。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能系列，一推出就熱銷。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能系列，一推出就熱銷。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能系列，推出兩款新品。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能系列，推出兩款新品。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能系列，讓女人的美，由內而外散發。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能系列，讓女人的美，由內而外散發。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能系列，推出兩款新品。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能系列，推出兩款新品。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能修護露／100ml／3,160元。圖／香奈兒提供
香奈兒1號紅色山茶花活能修護露／100ml／3,160元。圖／香奈兒提供

香奈兒 自然農法 老化

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