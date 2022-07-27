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Moncler 2022秋季系列 讓都會、野外衣櫃無縫整合
隨著山岳生活的全面化，時尚、機能、造型的界線也在逐漸融合。Moncler品牌旗下的Moncler Grenoble 2022秋季系列日前正式發表，由新銳攝影師Thibaut Grevet掌鏡，讓模特兒在山間野外一字排開的鮮明意象，展演全新的山岳時尚生活姿態。
兼具輕盈、高科技兩項特色的Moncler Grenoble系列，強調無懼於風雨、陽光，是兼具造型與機能性的山系設計。其中Ledi外套採用幾何拼色設計，加上防風防水的連帽，有形有款。全系列另具備短褲、緊身褲和T恤，讓都會生活、山林郊外的衣櫃，得以無縫整合。然雖然以戶外、Outdoor、機能為主訴求，但在秋冬為主的深色系以外，Moncler仍未放棄對樣式、色彩與流行性的追求。例如Zip Up的白色毛衣外套就屬於連帽的短版剪裁，修身也搶眼；Moye羽絨背心則保持了雙手的靈活性，有高領設計保護脖子溫度，但腰身的設計則維持了身形的比例剪裁。
全系列單品包含運動短褲、緊身褲、羽絨外套、帽子、緊身衣、連帽羽絨外套、T恤、短版運動外套、拉鍊式毛衣外套，兼容於男女裝、服飾配件與單品，最入門單品約自10,000元左右包含帽子或T恤。雖然品牌日前公布了最新系列，但據了解商品預計將在年底抵台，或也可登入官網Moncler.com、網路販售。
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