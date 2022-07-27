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瘦子代言HP ENVY筆電大尺寸一手掌握 9款新品滿足創作、電競需求

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
HP特邀嘻哈男神瘦子E.SO擔任HP ENVY系列代言人。圖／台灣HP提供
HP特邀嘻哈男神瘦子E.SO擔任HP ENVY系列代言人。圖／台灣HP提供

新款筆電除了注重效能、外型設計，現在甚至是展現個人行動工作風格的利器。台灣HP宣布邀請嘻哈男神瘦子E.SO擔任ENVY極羨系列代言人，多款ENVY新機囊括不同尺寸，滿足各種創作者需求，輕薄機身更提供隨時隨地自由揮灑創意的無限可能。而除ENVY極羨系列以外，包含SPECTRE、PAVILION、OMEN、VICTUS等皆一同釋出新品，共9款全新筆電強勢登場。同步推出HP夏日筆電健檢活動，即日起至9月16日限量開放線上預約，全機健檢後完成問卷，還有精美小禮可拿，讓你的筆電煥然一新。

身為音樂創作者，瘦子E.SO最能瞭解日常生活中工作設備的重要性，ENVY極羨系列針對不同需求的創作者所設計，提供強大處理效能與全新功能解放創作限制，為創作者完美捕捉創意的瞬間。新品包括ENVY 16、ENVY X360 15、ENVY X360 13，全新尺寸別外加輕薄機身、全面搭載最新的第12代Intel Core處理器、最高可達4K高解析度與精準色彩，輕鬆滿足影像編輯、影片剪輯、音檔製作等需求。

除了ENVY極羨系列之外，本次HP還推出SPECTRE皇爵系列全新SPECTRE X360 14翻轉筆電，擁有3:2長寬比的大螢幕，採用防窺螢幕、4種模式可自由翻轉使用。PAVILION星鑽系列則針對輕型創作者推出PAVILION PLUS 14、PAVILION X360 14共2款新機，出色的HP喇叭與B&O音效，賦予最沉浸式的串流與娛樂體驗。而專為電競玩家設計的OMEN、VICTUS系列則推出的潮競系列OMEN 16，搭載最新一代處理器，並擁有開創性的Omen Tempest 散熱技術；光影V系列VICTUS則推出VICTUS 16、VICTUS 15，同樣採用新一代處理器，還有多種個性色彩可供選擇。多種規格與功能滿足多元使用情境，不論是工作、生活、娛樂，皆能找到最適合的新機款式。

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