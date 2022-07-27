台南最高的高空酒吧今開幕！安平雅樂軒追IG送彩虹調飲

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

位於台南安平區，今年年初開幕的台南安平雅樂軒酒店，於頂樓設置「台南最高的空中酒吧」晴空酒吧Sky Bar，今起正式開幕迎賓。酒吧的最大賣點是270度無死角、可同時欣賞安平夕陽晚霞美景與一望無際的安平港景，也是最新捕捉「魔幻時刻Magic Hour」的最佳打卡景點。歡慶酒吧開幕，8月1日至8月31日，凡消費並追蹤酒店Instagram帳號即送限定彩虹調飲乙瓶。

台南安平雅樂軒酒店設計時尚新穎，同時融入在地特色元素，風格靈感來自鄰近的億載金城及安平港，內部裝潢設計巧妙融入如紅磚、帆船、海洋、油燈和帆船繩等元素，大膽運用繽紛活潑的亮彩色系營造活力愉快的放鬆度假氛圍。

位於一樓全日餐廳的充能站（DEPOT by Aloft），以紅磚、霧黑鐵件及船麻繩，打造出復古時髦的輕工業風。餐廳內還有一面號稱「網紅打卡牆」，是請來塗鴉壁畫藝術家「藍色隧道」設計的浮世繪牆面，彩繪著帆船、虱目魚、繩覽等安平海洋意象，成為旅客在此用餐拍紀念照的熱點。

餐廳早餐供應來台南必喝的牛肉湯、小卷米粉及海鮮飯湯等在地特色自助早餐，以及主廚設計結合台南在地食材的創意料理如「少女心冰淇淋椪餅」等的單點式午、晚餐。

酒店最熱話題，則是位於頂樓的空中酒吧─晴空酒吧 Sky Bar，未開幕已引起地方熱烈討論，被稱作「台南最高的空中酒吧」，佔地150坪、共80個座位，以玻璃磚、霓虹燈等延續現代繽紛的設計風格，襯以甲板般的木紋地磚、麻繩圖樣抱枕、有著趣味帆船圖案的霓虹燈帶出海洋相關元素，將Aloft的樂活精神帶入安平港的古都人文之中。

此地臨近安平港，除了一望無際的開闊視野，可鳥瞰漁光島、德陽軍艦、觀夕平台、安平港及安平老街等觀光景點，也是欣賞夕陽美景的最佳地點。喜愛攝影的人都讚嘆的「Magic Hour」，所謂的魔幻時刻，正是傍晚日落時分、日夜交替之時，夕陽的霞光渲染整片湛藍天色，將天空染出艷紅晚霞的絕美景色，如同陷入一種魔幻空間，讓人目眩神迷。

晴空酒吧Sky Bar

17:00~21:00（最後點餐時間20:00）

06-3905004

https://reurl.cc/RXnjQZ

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】 台南安平雅樂軒酒店晴空酒吧今日開幕，8月消費及追蹤酒店IG即送專屬繽紛彩虹調酒。圖／台南安平雅樂軒提供