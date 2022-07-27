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全聯七夕線上傳情再加贈點 拜床母首推「七夕娘娘平安禮盒」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PX Go!全聯線上購推出浪漫七夕甜蜜限定活動，於分批取購買OFF COFFEE、阪急麵包享指定組合優惠。圖／全聯福利中心提供
PX Go!全聯線上購推出浪漫七夕甜蜜限定活動，於分批取購買OFF COFFEE、阪急麵包享指定組合優惠。圖／全聯福利中心提供

下週就是七夕情人節了，全聯串聯線上活動與線下門市，推出各類巧克力、酒品、甜點優惠外，PX Go!全聯線上購則有分批取優惠，遠距無法天天見面也能線上傳情，還可享轉贈回饋。另外，為了體貼有「拜床母」習俗的傳統族群需求，相關拜拜商品全聯也幫消費者一站準備齊全。

即日起至8月4日全台超過千間門市同步推出情人節優惠，包括金莎巧克力禮盒限量優惠、指定酒品2件優惠價、杜蕾斯衛生套2盒優惠550元。另外還有7月29日至8月18日老鷹紅豆麻糬、花生麻糬、招牌手工麻糬通通45元，同步推薦檸檬台式馬卡龍，讓你吃甜甜。

PX Go!全聯線上購則主打分批取優惠，7月29日至8月4日活動期間購買指定分批取商品，像是We Sweet甜點、巧克力等，轉贈1件回饋100點，上限300點。8月1日至8月4日於分批取購買OFF COFFEE美式50杯、OFF COFFEE拿鐵35杯，或者阪急麵包35個，通通1組777元，轉贈3杯咖啡給不同會員，還可享最高100福利點數回饋。

另外，「拜床母」是台灣七夕的習俗之一，床母為兒童的保護神，在七夕床母生日這天祭祀可保佑小孩平安長大。因此，全聯特別自即日起至8月4日在實體門市推出採用友善土地種植菱角的新品「菱角麻油雞肉米糕」，以及「麻油雞雞湯麵線盅」。同時，PX GO!全聯線上購另推出七夕限定預購商品「七夕娘娘平安禮盒」內含香菇肉油飯及麻油雞湯，售價499元，一盒搞定祈褔大小事。

※聯合報提醒您，禁止酒駕，未成年請勿飲酒，飲酒過量有害健康。

即日起至8月4日，PX GO!全聯線上購推出七夕限定預購商品「七夕娘娘平安禮盒」，內含香菇肉油飯及麻油雞湯，售價499元。圖／全聯福利中心提供
即日起至8月4日，PX GO!全聯線上購推出七夕限定預購商品「七夕娘娘平安禮盒」，內含香菇肉油飯及麻油雞湯，售價499元。圖／全聯福利中心提供
七夕拜床母必備，麻油雞雞湯麵線盅，售價179元。圖／全聯福利中心提供
七夕拜床母必備，麻油雞雞湯麵線盅，售價179元。圖／全聯福利中心提供

七夕 巧克力 甜點

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