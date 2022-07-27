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睽違15年...蘇富比今夏重返新加坡拍賣 東南亞市場看好

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
亨德拉·古拿溫（Hendra Gunawan）1980 年作《Fish Market on the Beach》，140 x 234 公分，將登八月蘇富比新加坡現代及當代藝術拍賣。圖／蘇富比提供
亨德拉·古拿溫（Hendra Gunawan）1980 年作《Fish Market on the Beach》，140 x 234 公分，將登八月蘇富比新加坡現代及當代藝術拍賣。圖／蘇富比提供

國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）宣布，將於2022年8月28日假新加坡麗晶酒店舉行首場現代及當代藝術拍賣，是蘇富比2007年以來在新加坡舉辦的首場拍賣。蘇富比自1995年起於新加坡開設辦事處，並於1996年起於新加坡每兩年舉辦一次東南亞畫作拍賣至2007年爲止。此舉除了顯示新加坡區內頂級藝術藏家的需求日益俱增，也展現蘇富比積極拓展亞太區東南亞業務的決心。拍賣除呈獻一系列東南亞藝術大師佳作，亦提供呈獻亞洲不同地區的藝術家及著名西方大師作品，並於8月25日至27日進行預展。

本次新加坡拍賣以東南亞藝術為中心，亮點為印尼藝術代表之一亨德拉古拿溫（Hendra Gunawan）充滿人文氣息的作品。同場還有越南國寶級藝術家黎譜、新加坡藝術家張荔英及鍾泗賓、菲律賓藝術家阿莫索羅（Fernando Amorsolo）等人的作品上拍，同時囊括中國現代藝術巨匠朱德群，以及近期備受當代藝術市場追捧的西班牙藝術家拉法馬卡龍（Rafa Macarron）。

蘇富比表示，以新加坡為中心的東南亞區收藏群體，在過去五年間參與蘇富比全球拍賣的人數上升近75%；而今年香港春季拍賣也以39億港元季度總成交額締造蘇富比亞洲歷來第二高紀錄。除此之外，亞洲各地的藝術市場蓬勃發展也讓一直決心「跟隨藏家所在之處，將業務開拓至傳統拍賣地點以外的地方」的蘇富比展開深化耕耘：去年，蘇富比就首度在美國拉斯維加斯舉行拍賣，亦在摩納哥及美國科羅拉多、東漢普頓及棕櫚灘開設藝術空間。

蘇富比 新加坡 東南亞

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