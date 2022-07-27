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icash2.0趣味造型無極限！「大同復古電風扇」新登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
愛金卡公司推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，外觀依元祖電風扇本體等比例縮小。圖／愛金卡提供
愛金卡公司推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，外觀依元祖電風扇本體等比例縮小。圖／愛金卡提供

抱歉了錢錢！每次愛金卡公司推出全新造型icash2.0，總是讓消費者直呼可愛、搶著購買收藏，這次愛金卡公司即將推出超懷舊造型「大同復古電風扇icash2.0」。

愛金卡公司與大同公司自從合作推出「大同電鍋icash2.0」及「大同寶寶icash2.0」以來，市場上掀起一陣陣狂熱的收藏旋風，造成熱門話題討論，一卡難求。本次雙方再度攜手合作，推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，預計這款最具特色及時代風華的限量icash2.0將再度成為搶買秒殺的新寵，線上線下通路也卯足全力備戰，包含7-ELEVEN門市、OPEN POINT App、博客來以及7-ELEVEN線上購物中心皆提供限量搶購。

大同元祖電風扇於1949年推出，當時一台電扇可換到一兩黃金，在家電市場只有舶來品的年代裡，大同元祖電風扇是本土第一台手工自製的家電，也是早期的時尚嫁妝，家庭現代化的代表，現在也是不少文藝青年、個性小店的最愛。時至今日，大同元祖電風扇的手工製作工藝及鐵製機身與扇葉依然保存，成為當今最具傳統的特色家電。「大同復古電風扇icash2.0」外觀依元祖電風扇本體等比例縮小，還原元祖電風扇金屬實在的質感，不禁令人想起童年時阿嬤家的懷舊時光。

「大同復古電風扇icash2.0」首波販售將於8月2日上午11點於OPEN POINT App開放預購，可以連真的電風扇一起帶回家，包括「大同復古電風扇icash2.0＋大同14吋DC變頻元祖電扇（綠色）」套組售價5,100元；「大同復古電風扇icash2.0＋大同USB元祖小電扇（綠色）」套組售價1,250元，限量售完為止。

「大同復古電風扇icash2.0」單獨販售時間將於8月9日起於7-ELEVEN門市開賣，售價550元；8月10日起於博客來及7-ELEVEN線上購物中心販售，售價585元，皆為限量售完為止。

愛金卡公司推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，外觀依元祖電風扇本體等比例縮小。圖／愛金卡提供
愛金卡公司推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，外觀依元祖電風扇本體等比例縮小。圖／愛金卡提供
愛金卡公司推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，外觀依元祖電風扇本體等比例縮小。圖／愛金卡提供
愛金卡公司推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，外觀依元祖電風扇本體等比例縮小。圖／愛金卡提供
愛金卡公司再度與大同公司攜手合作，推出全新「大同復古電風扇icash2.0」。圖／愛金卡提供
愛金卡公司再度與大同公司攜手合作，推出全新「大同復古電風扇icash2.0」。圖／愛金卡提供
愛金卡公司推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，外觀依元祖電風扇本體等比例縮小。圖／愛金卡提供
愛金卡公司推出全新「大同復古電風扇icash2.0」，外觀依元祖電風扇本體等比例縮小。圖／愛金卡提供

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