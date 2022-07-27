陳冠希搶先穿上身！街頭王者HBA為Juice Store打造獨家系列

曾經叱吒潮流圈，堪稱「街頭王者」的HBA（Hood By Air）在2020年回歸後，仍舊受到矚目。今年還替Juice Store量身打造獨家迷你系列，連陳冠希也迫不及待搶先穿上詮釋來力挺，因此掀起討論熱度。

你或許沒穿過有著明顯HBA字樣的連帽上衣，但一定看過饒舌歌手、明星或是網路紅人穿過，這個由設計師Shayne Oliver與歌手Ian Isiah共同創辦的高端街牌，曾經紅極一時。在2012年到2016年之間，幾乎成為了潮流圈的制服，不過卻在2017年後幾乎消聲匿跡，直到2020年才正式回歸。HBA一度式微的原因很多，經營不善、過分賣弄Logo設計，都是壓垮品牌的稻草。然而，在2020年時，HBA選擇重啟，還找來前超模Naomi Campbell拍攝形象廣告，定位自己在「前衛時尚」領域。 雖然遇見了疫情攪局，打亂回歸之路，但設計師Shayne Oliver還是不忘那些在他低谷時，不離不棄的至交，仍舊力挺其創意，其中一人便是創立潮牌CLOT與選品店Juice Store的陳冠希。

於是，在今年HBA便特別為Juice Store推出獨家迷你系列，包含T恤、連帽上衣、棒球帽等共6款單品。並以陳冠希最愛的丁香紫色貫穿全系列，並飾有 「HBA」Box Logo 、「69」字樣及槍靶等經典的品牌元素。而陳冠希也為了老友特別親自上陣，利用獨家單品混搭出個性造型，並拍攝了一組形象照，預計8月5日正式於全球Juice Store和官網開賣。但在隔了數年之後，潮流圈的變化亦大，HBA的魅力是否還吸引人？消費者與市場都在等著看反應。

陳冠希親自上陣拍攝Hood By Air為Juice Store打造的獨家迷你系列服飾。圖／JUICE提供

陳冠希親自上陣拍攝Hood By Air為Juice Store打造的獨家迷你系列服飾。圖／JUICE提供

陳冠希親自上陣拍攝Hood By Air為Juice Store打造的獨家迷你系列服飾。圖／JUICE提供

陳冠希親自上陣拍攝Hood By Air為Juice Store打造的獨家迷你系列服飾。圖／JUICE提供

陳冠希親自上陣拍攝Hood By Air為Juice Store打造的獨家迷你系列服飾。圖／JUICE提供

Hood By Air的Juice Store獨家迷你系列長袖T恤9,680元。圖／JUICE提供

Hood By Air的Juice Store獨家迷你系列長袖T恤9,680元。圖／JUICE提供

Hood By Air的Juice Store獨家迷你系列長袖T恤12,380元。圖／JUICE提供

Hood By Air的Juice Store獨家迷你系列棒球帽4,680元。圖／JUICE提供

Hood By Air的Juice Store獨家迷你系列連帽上衣16,880元。圖／JUICE提供