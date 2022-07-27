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陳冠希搶先穿上身！街頭王者HBA為Juice Store打造獨家系列
曾經叱吒潮流圈，堪稱「街頭王者」的HBA（Hood By Air）在2020年回歸後，仍舊受到矚目。今年還替Juice Store量身打造獨家迷你系列，連陳冠希也迫不及待搶先穿上詮釋來力挺，因此掀起討論熱度。
你或許沒穿過有著明顯HBA字樣的連帽上衣，但一定看過饒舌歌手、明星或是網路紅人穿過，這個由設計師Shayne Oliver與歌手Ian Isiah共同創辦的高端街牌，曾經紅極一時。在2012年到2016年之間，幾乎成為了潮流圈的制服，不過卻在2017年後幾乎消聲匿跡，直到2020年才正式回歸。HBA一度式微的原因很多，經營不善、過分賣弄Logo設計，都是壓垮品牌的稻草。然而，在2020年時，HBA選擇重啟，還找來前超模Naomi Campbell拍攝形象廣告，定位自己在「前衛時尚」領域。 雖然遇見了疫情攪局，打亂回歸之路，但設計師Shayne Oliver還是不忘那些在他低谷時，不離不棄的至交，仍舊力挺其創意，其中一人便是創立潮牌CLOT與選品店Juice Store的陳冠希。
於是，在今年HBA便特別為Juice Store推出獨家迷你系列，包含T恤、連帽上衣、棒球帽等共6款單品。並以陳冠希最愛的丁香紫色貫穿全系列，並飾有 「HBA」Box Logo 、「69」字樣及槍靶等經典的品牌元素。而陳冠希也為了老友特別親自上陣，利用獨家單品混搭出個性造型，並拍攝了一組形象照，預計8月5日正式於全球Juice Store和官網開賣。但在隔了數年之後，潮流圈的變化亦大，HBA的魅力是否還吸引人？消費者與市場都在等著看反應。
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