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楊謹華、賈靜雯等小臉女星都在戴 垂墜耳環超修飾臉型
未必所有垂墜耳環都是上面小小地垂綴著一顆大墜子。沿著臉頰兩側垂下的垂墜耳環，因為能修飾臉型線條，並以閃耀的寶石煥發好氣色，是許多人心目中必須擁有的珠寶單品首選。近期兩位續劇天后的女星楊謹華、賈靜雯，都不約而同地配戴了線條上寬下窄的垂墜耳環，展現細緻高雅的流行品味。
楊謹華在日前分享的IG美照中，以寶格麗玫瑰金款的Serpenti靈蛇系列耳環和纖細的多圈手鐲，搭配Tory Burch單肩洋裝，深具個性魅力的幾何圖騰珠寶，配上女孩氣息的夏日洋裝，混搭出展現舒適自然氣息。而身穿灰色褲裝的賈靜雯，服裝線條俐落帥氣，但背後全部挖空、前胸大開深v的性感，恰好與深具女人味的Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶相得益彰，這個系列以欖尖形等花式切割鑽石組成花朵與藤蔓的圖案，璀璨奪目的同時也相當優雅迷人。
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