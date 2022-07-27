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楊謹華、賈靜雯等小臉女星都在戴 垂墜耳環超修飾臉型

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
女星楊謹華配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星楊謹華配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／摘自藝人IG

未必所有垂墜耳環都是上面小小地垂綴著一顆大墜子。沿著臉頰兩側垂下的垂墜耳環，因為能修飾臉型線條，並以閃耀的寶石煥發好氣色，是許多人心目中必須擁有的珠寶單品首選。近期兩位續劇天后的女星楊謹華、賈靜雯，都不約而同地配戴了線條上寬下窄的垂墜耳環，展現細緻高雅的流行品味。

楊謹華在日前分享的IG美照中，以寶格麗玫瑰金款的Serpenti靈系列耳環和纖細的多圈手鐲，搭配Tory Burch單肩洋裝，深具個性魅力的幾何圖騰珠寶，配上女孩氣息的夏日洋裝，混搭出展現舒適自然氣息。而身穿灰色褲裝的賈靜雯，服裝線條俐落帥氣，但背後全部挖空、前胸大開深v的性感，恰好與深具女人味的Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶相得益彰，這個系列以欖尖形等花式切割鑽石組成花朵與藤蔓的圖案，璀璨奪目的同時也相當優雅迷人。

BVLGARI Serpenti玫瑰金珍珠母貝與鑽石耳環，約49萬1,100元。圖／寶格麗提供
BVLGARI Serpenti玫瑰金珍珠母貝與鑽石耳環，約49萬1,100元。圖／寶格麗提供
女星楊謹華配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星楊謹華配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星賈靜雯配戴Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星賈靜雯配戴Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星賈靜雯配戴Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星賈靜雯配戴Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶。圖／摘自藝人IG
Tiffany & Co. Victoria®系列鉑金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany & Co. Victoria®系列鉑金鑲鑽耳環。圖／Tiffany提供
女星楊謹華配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星楊謹華配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星賈靜雯配戴Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星賈靜雯配戴Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星賈靜雯配戴Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星賈靜雯配戴Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星楊謹華配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星楊謹華配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖／摘自藝人IG
女星楊謹華、賈靜雯配戴垂墜耳環。圖／摘自IG
女星楊謹華、賈靜雯配戴垂墜耳環。圖／摘自IG

珠寶 鑽石

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