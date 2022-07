楊謹華、賈靜雯等小臉女星都在戴 垂墜耳環超修飾臉型

未必所有垂墜耳環都是上面小小地垂綴著一顆大墜子。沿著臉頰兩側垂下的垂墜耳環,因為能修飾臉型線條,並以閃耀的寶石煥發好氣色,是許多人心目中必須擁有的珠寶單品首選。近期兩位續劇天后的女星楊謹華、賈靜雯,都不約而同地配戴了線條上寬下窄的垂墜耳環,展現細緻高雅的流行品味。

楊謹華在日前分享的IG美照中,以寶格麗玫瑰金款的Serpenti靈蛇系列耳環和纖細的多圈手鐲,搭配Tory Burch單肩洋裝,深具個性魅力的幾何圖騰珠寶,配上女孩氣息的夏日洋裝,混搭出展現舒適自然氣息。而身穿灰色褲裝的賈靜雯,服裝線條俐落帥氣,但背後全部挖空、前胸大開深v的性感,恰好與深具女人味的Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶相得益彰,這個系列以欖尖形等花式切割鑽石組成花朵與藤蔓的圖案,璀璨奪目的同時也相當優雅迷人。 BVLGARI Serpenti玫瑰金珍珠母貝與鑽石耳環,約49萬1,100元。圖/寶格麗提供 女星楊謹華配戴寶格麗Serpenti系列珠寶。圖/摘自藝人IG 女星賈靜雯配戴Tiffany & Co. Victoria®系列珠寶。圖/摘自藝人IG Tiffany & Co. Victoria®系列鉑金鑲鑽耳環。圖/Tiffany提供