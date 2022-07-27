快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

派對必備！Glashütte Original電音藍計時碼表秀活力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
鮮豔、帶有螢光感的色彩同時充斥著1970年代，並在2022年重新站上流行浪頭。圖 / Glashütte Original提供（合成圖）
鮮豔、帶有螢光感的色彩同時充斥著1970年代，並在2022年重新站上流行浪頭。圖 / Glashütte Original提供（合成圖）

今年的夏日格外炎熱，而透過顏色的轉換，常能讓心情因視覺帶來轉換跟提升。德國鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），推出一款Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕表，並帶來「電音藍（Disco Blue）」與「活力橙（Vibing Orange）」兩種顏色，進而復刻了1970年代的活力能量。

兼容於方和圓的40毫米枕型表殼，又稱「TV Shape」，因為1970年代電視的發明，一如今日的社群軟體與手機，是劃時代、科技與文明的體現。於此同時，鮮豔、帶有螢光感的色彩同時充斥著1970年代，並在2022年重新流行，這或是格拉蘇蒂原創選擇「電音藍」與「活力橙」兩種顏色的原因，在受到疫情限制的當代，以顏色為人們帶來不受拘束的想望。

具備矽游絲的Calibre 37-02型自動上鍊機芯，有著時間顯示、大日曆（big date）與飛返計時碼表、動力儲存顯示的眾多功能。其中雙位數顯示的「大日期窗」位在面盤六點鐘方向，而近三日、72小時的動力儲存顯示則融合在9點鐘方向、計時積分盤的扇形窗中，以黑、白二色對比顯示。表款雙色各限量100只，訂價則因表帶材質不同，自46萬3,000元至50萬3,000元不等。

枕型表殼又稱「TV Shape」，因為1970年代電視的發明，一如今日的社群軟體與手機，是劃時代、科技與文明的體現。圖 / Glashütte Original提供
枕型表殼又稱「TV Shape」，因為1970年代電視的發明，一如今日的社群軟體與手機，是劃時代、科技與文明的體現。圖 / Glashütte Original提供
德國鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），推出兩款Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕表，復刻了1970年代的活力能量。圖 / Glashütte Original提供
德國鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），推出兩款Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕表，復刻了1970年代的活力能量。圖 / Glashütte Original提供
格拉蘇蒂原創Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕表，46萬3,000元，限量100只。圖 / Glashütte Original提供
格拉蘇蒂原創Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕表，46萬3,000元，限量100只。圖 / Glashütte Original提供

疫情 德國 品牌

延伸閱讀

開放了！旗津星空隧道升級 10種光影動畫打造繽紛光廊

到IKEA開小龍蝦派對啦！選擇超多樣，加碼乳酪霜淇淋

Steam國產成人《怠惰的怪獸公主不想工作》賣破12萬套 壓倒性好評的以炮換宿！

慘！以色列男子參加公司派對 意外遭泳池吸入慘死

相關新聞

瘦子代言HP筆電一手掌握 9款新品滿足創作、電競需求

新款筆電除了注重效能、外型設計，現在甚至是展現個人行動工作風格的利器。台灣HP宣布邀請嘻哈男神瘦子E.SO擔任ENVY極...

台南最高的高空酒吧今開幕！安平雅樂軒追IG送彩虹調飲

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

全聯七夕線上傳情再加贈點 拜床母首推「七夕娘娘平安禮盒」

下週就是七夕情人節了，全聯串聯線上活動與線下門市，推出各類巧克力、酒品、甜點優惠外，PX Go!全聯線上購則有分批取優惠...

巡演百場的沈浸式獨角音樂劇《美味型男》9月起感動上菜

親情與事業的議題是各類劇情常見的元素，但《美味型男》究竟如何從常見的題材中脫穎而出，獲得上百場觀眾的無數支持，並在十年間從台灣出發巡演至澳門、上海、北京等，其中節目的亮點，絕對值得一一介紹。本劇中的角色有名廚、名廚的母親、主播、節目製作人、工作人員以及記者等六個角色，但從頭到尾只有一位演員梁允睿，正如在創作時他既是編劇，也是導演，這是一個極大的挑戰。

港臺合製音樂劇「皇都電姬」本周五臺北盛大開演

由阮劇團、聯合數位文創共同主辦，港臺合製音樂劇「皇都電姬」本周五將於臺北親子劇場盛大開演。故事取材自香港皇都戲院、臺灣電姬戲院，以母語消失做為故事主軸，藉由兩座戲院帶出臺灣及香港過去百年電影文化歷史浪潮的變遷，將過去的臺灣對比未來的香港，因母語電影的興衰、母語的消失引發其身份及文化認同。

睽違15年...蘇富比今夏重返新加坡拍賣 東南亞市場看好

國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）宣布，將於2022年8月28日假新加坡麗晶酒店舉行首場現代及當代藝術拍賣，是蘇富比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。