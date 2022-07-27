派對必備！Glashütte Original電音藍計時碼表秀活力

今年的夏日格外炎熱，而透過顏色的轉換，常能讓心情因視覺帶來轉換跟提升。德國鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Original），推出一款Seventies Chronograph Panorama Date七零年代大日曆計時腕表，並帶來「電音藍（Disco Blue）」與「活力橙（Vibing Orange）」兩種顏色，進而復刻了1970年代的活力能量。

兼容於方和圓的40毫米枕型表殼，又稱「TV Shape」，因為1970年代電視的發明，一如今日的社群軟體與手機，是劃時代、科技與文明的體現。於此同時，鮮豔、帶有螢光感的色彩同時充斥著1970年代，並在2022年重新流行，這或是格拉蘇蒂原創選擇「電音藍」與「活力橙」兩種顏色的原因，在受到疫情限制的當代，以顏色為人們帶來不受拘束的想望。