小丸子、花輪都來了 藏壽司「櫻桃小丸子扭蛋」現身

屢次推出動漫主題扭蛋的「藏壽司」，本次首度與日本人氣動畫「櫻桃小丸子」合作，自8月8日起推出13款期間限定的「櫻桃小丸子造型扭蛋」，包括有立體公仔吊飾、橡皮擦與磁鐵，讓小丸子、小玉、野口等角色，陪伴粉絲們一起度過暑假時光。

全台藏壽司店鋪自8月8日至10月10日期間，推出共計13款的「藏壽司x櫻桃小丸子限定聯名扭蛋」。其中包含5款融入藏壽司特色的公仔吊飾，包括有小丸子躺在鮮度君中呼呼大睡、野口結合熟成鮪魚、小丸子緊抱著鯛魚燒、花輪同學徜徉在鮭魚卵壽司等造型，其中還包括小丸子換上原宿旗艦店制服的特賞獎。除此之外，另外還有4款角色橡皮擦，包括有小丸子、野口、小玉及花輪等造型，還有4款磁鐵，分別為小丸子、野口、永則與花輪，適合粉絲們蒐集。