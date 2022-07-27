聽新聞
test
0:00 / 0:00
小丸子、花輪都來了 藏壽司「櫻桃小丸子扭蛋」現身
屢次推出動漫主題扭蛋的「藏壽司」，本次首度與日本人氣動畫「櫻桃小丸子」合作，自8月8日起推出13款期間限定的「櫻桃小丸子造型扭蛋」，包括有立體公仔吊飾、橡皮擦與磁鐵，讓小丸子、小玉、野口等角色，陪伴粉絲們一起度過暑假時光。
全台藏壽司店鋪自8月8日至10月10日期間，推出共計13款的「藏壽司x櫻桃小丸子限定聯名扭蛋」。其中包含5款融入藏壽司特色的公仔吊飾，包括有小丸子躺在鮮度君中呼呼大睡、野口結合熟成鮪魚、小丸子緊抱著鯛魚燒、花輪同學徜徉在鮭魚卵壽司等造型，其中還包括小丸子換上原宿旗艦店制服的特賞獎。除此之外，另外還有4款角色橡皮擦，包括有小丸子、野口、小玉及花輪等造型，還有4款磁鐵，分別為小丸子、野口、永則與花輪，適合粉絲們蒐集。
今年夏天，藏壽司也推出「夏日回鮭」活動，推薦燒炙鮭魚肚、奶油乳酪鮭魚、生鮭魚、金桔醃漬生鮭魚、鮭魚親子軍艦等鮭魚系列品項，不僅可以直接品嚐到鮭魚富含油脂的滑順口感，還能與不同食材搭配出多變滋味，每盤40元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言