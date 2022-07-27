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小丸子、花輪都來了 藏壽司「櫻桃小丸子扭蛋」現身

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
5款將藏壽司特色與小丸子角色相互結合的立體吊飾。圖／藏壽司提供
5款將藏壽司特色與小丸子角色相互結合的立體吊飾。圖／藏壽司提供

屢次推出動漫主題扭蛋的「藏壽司」，本次首度與日本人氣動畫「櫻桃小丸子」合作，自8月8日起推出13款期間限定的「櫻桃小丸子造型扭蛋」，包括有立體公仔吊飾、橡皮擦與磁鐵，讓小丸子、小玉、野口等角色，陪伴粉絲們一起度過暑假時光。

全台藏壽司店鋪自8月8日至10月10日期間，推出共計13款的「藏壽司x櫻桃小丸子限定聯名扭蛋」。其中包含5款融入藏壽司特色的公仔吊飾，包括有小丸子躺在鮮度君中呼呼大睡、野口結合熟成鮪魚、小丸子緊抱著鯛魚燒、花輪同學徜徉在鮭魚卵壽司等造型，其中還包括小丸子換上原宿旗艦店制服的特賞獎。除此之外，另外還有4款角色橡皮擦，包括有小丸子、野口、小玉及花輪等造型，還有4款磁鐵，分別為小丸子、野口、永則與花輪，適合粉絲們蒐集。

今年夏天，藏壽司也推出「夏日回鮭」活動，推薦燒炙鮭魚肚、奶油乳酪鮭魚、生鮭魚、金桔醃漬生鮭魚、鮭魚親子軍艦等鮭魚系列品項，不僅可以直接品嚐到鮭魚富含油脂的滑順口感，還能與不同食材搭配出多變滋味，每盤40元。

4款角色磁鐵，包括有小丸子、野口、永則與花輪。圖／藏壽司提供
4款角色磁鐵，包括有小丸子、野口、永則與花輪。圖／藏壽司提供
藏壽司自8月8日起，將推出13款櫻桃小丸子聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司自8月8日起，將推出13款櫻桃小丸子聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
5款將藏壽司特色與小丸子角色相互結合的立體吊飾。圖／藏壽司提供
5款將藏壽司特色與小丸子角色相互結合的立體吊飾。圖／藏壽司提供
藏壽司首度與櫻桃小丸子合作，推出多款聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
藏壽司首度與櫻桃小丸子合作，推出多款聯名扭蛋。圖／藏壽司提供
特賞款扭蛋，為小丸子穿著藏壽司原宿旗艦店制服的造型。圖／藏壽司提供
特賞款扭蛋，為小丸子穿著藏壽司原宿旗艦店制服的造型。圖／藏壽司提供
小丸子與花輪的立體吊飾。圖／藏壽司提供
小丸子與花輪的立體吊飾。圖／藏壽司提供
小丸子、小玉、花輪、野口等造型橡皮擦。圖／藏壽司提供
小丸子、小玉、花輪、野口等造型橡皮擦。圖／藏壽司提供

鮭魚 壽司 櫻桃小丸子 藏壽司

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