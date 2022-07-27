快訊

獨／余正煌曝2鐵證自清沒抄襲 嘆「有點累，無妄之災」

遭爆出軌 郭碧婷爸忍2天開砲向佐偷吃：亂來的

無處容身的「烏東異鄉人」：撤離又回家的戰爭難民

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Pandora以星空為七夕告白 Swarovski用紅豆傳遞相思情

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Swarovski Cariti手鍊，6,350元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Cariti手鍊，6,350元。圖／施華洛世奇提供

在傳統文化中，七夕是互相思念的牛郎與織女一年一度相會之日，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）以「相思」為靈感，將這種深刻的情感寄託在紅豆上，打造七夕新品Cariti系列，金色的鍊條中心鑲嵌紅色Dancing Stone Swarovski水晶，既像一顆相思豆，又似一顆跳動的心，完美融合古典寓意與流行趣味的美感。經典的愛心圖案則經過品牌的巧思重新詮釋，以兩隻Swarovski天鵝優美的線條組成，代表天作之合的UNA系列更換上全新的紅色密鑲Swarovski水晶，點綴華麗的金色色調，洋溢甜蜜浪漫氣息。

來自丹麥的Pandora，七夕情人節特別系列則以「You are my galaxy」為主題，採用不同金屬組成的雙色流星，重新演繹牛郎織女的傳說，象徵兩顆心的浪漫邂逅。全新的Pandora Moments流星形釦蛇鍊以雙色金屬打造，鍍14k金鍊釦由兩顆帶著彎形尾巴的流星構成，鑲嵌明亮式切割立方氧化鋯石如星光閃爍。主打款流星之心雙飾牌吊飾，以鍍14k金心形圖案勾勒流星軌跡， 925銀心形飾牌鑲嵌寶石，背面鑄刻「You are my galaxy」字句，是告白首選。除此之外，亦有雙色立體星星的流星螺旋串飾，鍍14k金的彎曲璀璨流星串飾以及劃空流星吊墜項鍊，為今年的幸福留下閃耀的紀念。

Pandora推出七夕情人節特別系列，串飾可混搭配戴。圖／Pandora提供
Pandora推出七夕情人節特別系列，串飾可混搭配戴。圖／Pandora提供
Swarovski Cariti系列以代表相思的紅豆為主要設計元素。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Cariti系列以代表相思的紅豆為主要設計元素。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Cariti套組，10,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Cariti套組，10,000元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski UNA系列以品牌經典天鵝組成一顆熱烈的愛心。圖／施華洛世奇提供
Swarovski UNA系列以品牌經典天鵝組成一顆熱烈的愛心。圖／施華洛世奇提供
Pandora流星之心雙飾牌吊飾背面，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora流星之心雙飾牌吊飾背面，3,280元。圖／Pandora提供
Swarovski與Pandora推出七夕情人節特別系列。圖／Swarovski、Pandora提供
Swarovski與Pandora推出七夕情人節特別系列。圖／Swarovski、Pandora提供
Pandora流星之心雙飾牌吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Pandora流星之心雙飾牌吊飾，3,280元。圖／Pandora提供
Swarovski Una耳釘，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Una耳釘，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Pandora推出七夕情人節特別系列，串飾可混搭配戴。圖／Pandora提供
Pandora推出七夕情人節特別系列，串飾可混搭配戴。圖／Pandora提供
Swarovski Cariti水滴形耳環，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Swarovski Cariti水滴形耳環，5,450元。圖／施華洛世奇提供
Pandora Moments流星形釦蛇鍊，5,380元。圖／Pandora提供
Pandora Moments流星形釦蛇鍊，5,380元。圖／Pandora提供

七夕 品牌 告白

延伸閱讀

法國百年天夢香檳最新年份2013「愛妳一生」 七夕上市

七夕浪漫「住」攻！星飯店甜蜜配套 「小情人」也入列

七夕前來宜蘭分署競標 買車選金飾送禮神助攻

729國際唇膏日！雅詩蘭黛祭出唇彩買1送1，加碼限定款

相關新聞

楊謹華、賈靜雯等小臉女星都在戴！垂墜耳環超修飾臉型

未必所有垂墜耳環都是上面小小地垂綴著一顆大墜子。沿著臉頰兩側垂下的垂墜耳環，因為能修飾臉型線條，並以閃耀的寶石煥發好氣色...

派對必備！Glashütte Original電音藍計時碼表秀活力

今年的夏日格外炎熱，而透過顏色的轉換，常能讓心情因視覺帶來轉換跟提升。德國鐘表品牌格拉蘇蒂原創（Glashütte Or...

小丸子、花輪都來了！藏壽司「櫻桃小丸子扭蛋」現身

屢次推出動漫主題扭蛋的「藏壽司」，本次首度與日本人氣動畫「櫻桃小丸子」合作，自8月8日起推出13款期間限定的「櫻桃小丸子...

Pandora以星空為七夕告白 Swarovski用紅豆傳遞相思情

在傳統文化中，七夕是互相思念的牛郎與織女一年一度相會之日，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）以「相思」為靈感...

威士忌與蘭姆酒攜手 吉拉島民系列第一號免稅通路限定

烈酒圈中著名的二大島嶼威士忌「吉拉（JURA）島」與蘭姆酒「巴貝多（BARBADOS）島」夢幻聯手，2022年7月由JU...

八月堂可頌「買3送3」！再推出「哈根達斯雪糕可頌」

每年的8月17日，為「八月堂」所設立的「國際可頌節」，今年也正式邁入第5屆。為此，八月堂特別攜手「哈根達斯」，自8月5日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。