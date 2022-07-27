Pandora以星空為七夕告白 Swarovski用紅豆傳遞相思情

在傳統文化中，七夕是互相思念的牛郎與織女一年一度相會之日，奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）以「相思」為靈感，將這種深刻的情感寄託在紅豆上，打造七夕新品Cariti系列，金色的鍊條中心鑲嵌紅色Dancing Stone Swarovski水晶，既像一顆相思豆，又似一顆跳動的心，完美融合古典寓意與流行趣味的美感。經典的愛心圖案則經過品牌的巧思重新詮釋，以兩隻Swarovski天鵝優美的線條組成，代表天作之合的UNA系列更換上全新的紅色密鑲Swarovski水晶，點綴華麗的金色色調，洋溢甜蜜浪漫氣息。

來自丹麥的Pandora，七夕情人節特別系列則以「You are my galaxy」為主題，採用不同金屬組成的雙色流星，重新演繹牛郎織女的傳說，象徵兩顆心的浪漫邂逅。全新的Pandora Moments流星形釦蛇鍊以雙色金屬打造，鍍14k金鍊釦由兩顆帶著彎形尾巴的流星構成，鑲嵌明亮式切割立方氧化鋯石如星光閃爍。主打款流星之心雙飾牌吊飾，以鍍14k金心形圖案勾勒流星軌跡， 925銀心形飾牌鑲嵌寶石，背面鑄刻「You are my galaxy」字句，是告白首選。除此之外，亦有雙色立體星星的流星螺旋串飾，鍍14k金的彎曲璀璨流星串飾以及劃空流星吊墜項鍊，為今年的幸福留下閃耀的紀念。 Pandora推出七夕情人節特別系列，串飾可混搭配戴。圖／Pandora提供 Swarovski Cariti系列以代表相思的紅豆為主要設計元素。圖／施華洛世奇提供 Swarovski Cariti套組，10,000元。圖／施華洛世奇提供 Swarovski UNA系列以品牌經典天鵝組成一顆熱烈的愛心。圖／施華洛世奇提供 Pandora流星之心雙飾牌吊飾背面，3,280元。圖／Pandora提供 Swarovski與Pandora推出七夕情人節特別系列。圖／Swarovski、Pandora提供 Pandora流星之心雙飾牌吊飾，3,280元。圖／Pandora提供 Swarovski Una耳釘，5,450元。圖／施華洛世奇提供 Pandora推出七夕情人節特別系列，串飾可混搭配戴。圖／Pandora提供 Swarovski Cariti水滴形耳環，5,450元。圖／施華洛世奇提供 Pandora Moments流星形釦蛇鍊，5,380元。圖／Pandora提供