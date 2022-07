Pandora以星空為七夕告白 Swarovski用紅豆傳遞相思情

在傳統文化中,七夕是互相思念的牛郎與織女一年一度相會之日,奧地利水晶品牌施華洛世奇(Swarovski)以「相思」為靈感,將這種深刻的情感寄託在紅豆上,打造七夕新品Cariti系列,金色的鍊條中心鑲嵌紅色Dancing Stone Swarovski水晶,既像一顆相思豆,又似一顆跳動的心,完美融合古典寓意與流行趣味的美感。經典的愛心圖案則經過品牌的巧思重新詮釋,以兩隻Swarovski天鵝優美的線條組成,代表天作之合的UNA系列更換上全新的紅色密鑲Swarovski水晶,點綴華麗的金色色調,洋溢甜蜜浪漫氣息。

來自丹麥的Pandora,七夕情人節特別系列則以「You are my galaxy」為主題,採用不同金屬組成的雙色流星,重新演繹牛郎織女的傳說,象徵兩顆心的浪漫邂逅。全新的Pandora Moments流星形釦蛇鍊以雙色金屬打造,鍍14k金鍊釦由兩顆帶著彎形尾巴的流星構成,鑲嵌明亮式切割立方氧化鋯石如星光閃爍。主打款流星之心雙飾牌吊飾,以鍍14k金心形圖案勾勒流星軌跡, 925銀心形飾牌鑲嵌寶石,背面鑄刻「You are my galaxy」字句,是告白首選。除此之外,亦有雙色立體星星的流星螺旋串飾,鍍14k金的彎曲璀璨流星串飾以及劃空流星吊墜項鍊,為今年的幸福留下閃耀的紀念。 Pandora推出七夕情人節特別系列,串飾可混搭配戴。圖/Pandora提供 Swarovski Cariti系列以代表相思的紅豆為主要設計元素。圖/施華洛世奇提供 Swarovski Cariti套組,10,000元。圖/施華洛世奇提供 Swarovski UNA系列以品牌經典天鵝組成一顆熱烈的愛心。圖/施華洛世奇提供 Pandora流星之心雙飾牌吊飾背面,3,280元。圖/Pandora提供 Swarovski與Pandora推出七夕情人節特別系列。圖/Swarovski、Pandora提供 Pandora流星之心雙飾牌吊飾,3,280元。圖/Pandora提供 Swarovski Una耳釘,5,450元。圖/施華洛世奇提供 Pandora推出七夕情人節特別系列,串飾可混搭配戴。圖/Pandora提供 Swarovski Cariti水滴形耳環,5,450元。圖/施華洛世奇提供 Pandora Moments流星形釦蛇鍊,5,380元。圖/Pandora提供