快訊

每戶罰20萬！老舊公寓強制設管委會 北市1200棟還沒有

余正煌聲明強調未抄襲 林智堅競辦回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

港臺合製音樂劇「皇都電姬」本周五臺北盛大開演

聯合新聞網／ 聯合數位文創
「皇都電姬」為香港、臺灣共創音樂劇，由阮劇團、聯合數位文創主辦，7月29日起在臺北親子劇場演出。圖／阮劇團提供
「皇都電姬」為香港、臺灣共創音樂劇，由阮劇團、聯合數位文創主辦，7月29日起在臺北親子劇場演出。圖／阮劇團提供

由阮劇團、聯合數位文創共同主辦，港臺合製音樂劇「皇都電姬」本周五將於臺北親子劇場盛大開演。故事取材自香港皇都戲院、臺灣電姬戲院，以母語消失做為故事主軸，藉由兩座戲院帶出臺灣及香港過去百年電影文化歷史浪潮的變遷，將過去的臺灣對比未來的香港，因母語電影的興衰、母語的消失引發其身份及文化認同。

「皇都電姬」打破語言文化隔閡，採用臺粵語同台演出，並以40、50年代的復古臺灣，與2220年的未來香港，兩條故事線交織，約莫兩小時的警世音樂劇，勾勒出燒腦的宇宙空間，帶給觀眾精彩豐富的觀劇體驗。本次演出邀請到實力派演員程伯仁、曾入圍金鐘獎戲劇節目最佳男配角的李辰翔、香港舞台劇作家兼演員鄭國偉、及其他舞台劇新秀同台飆戲，並推出限量NFT，邀請觀眾一起為語言文化資產保存盡一分力。

「皇都電姬」由臺灣汪兆謙導演執導香港故事，由香港余振球導演執導臺灣故事，整部戲充滿迷幻、黑色、阿哥哥等色彩風格，2020年於臺南演出佳評如潮，今年7月29日起在臺北親子劇場演出，購票請洽 OPENTIX，更多巡演資訊請上阮劇團粉絲專頁查詢。

香港 劇場 親子

延伸閱讀

阿里巴巴申請在香港「雙重上市」 港媒：具3大意義

港連6天逾4000確診 社交措施延14天至8/10

習近平20大連任在即 連訪香港、新疆為哪樁？

從二戰跳到口罩時光 北藝中心推台灣首部國標舞音樂劇

相關新聞

瘦子代言HP筆電一手掌握 9款新品滿足創作、電競需求

新款筆電除了注重效能、外型設計，現在甚至是展現個人行動工作風格的利器。台灣HP宣布邀請嘻哈男神瘦子E.SO擔任ENVY極...

台南最高的高空酒吧今開幕！安平雅樂軒追IG送彩虹調飲

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

全聯七夕線上傳情再加贈點 拜床母首推「七夕娘娘平安禮盒」

下週就是七夕情人節了，全聯串聯線上活動與線下門市，推出各類巧克力、酒品、甜點優惠外，PX Go!全聯線上購則有分批取優惠...

巡演百場的沈浸式獨角音樂劇《美味型男》9月起感動上菜

親情與事業的議題是各類劇情常見的元素，但《美味型男》究竟如何從常見的題材中脫穎而出，獲得上百場觀眾的無數支持，並在十年間從台灣出發巡演至澳門、上海、北京等，其中節目的亮點，絕對值得一一介紹。本劇中的角色有名廚、名廚的母親、主播、節目製作人、工作人員以及記者等六個角色，但從頭到尾只有一位演員梁允睿，正如在創作時他既是編劇，也是導演，這是一個極大的挑戰。

港臺合製音樂劇「皇都電姬」本周五臺北盛大開演

由阮劇團、聯合數位文創共同主辦，港臺合製音樂劇「皇都電姬」本周五將於臺北親子劇場盛大開演。故事取材自香港皇都戲院、臺灣電姬戲院，以母語消失做為故事主軸，藉由兩座戲院帶出臺灣及香港過去百年電影文化歷史浪潮的變遷，將過去的臺灣對比未來的香港，因母語電影的興衰、母語的消失引發其身份及文化認同。

睽違15年...蘇富比今夏重返新加坡拍賣 東南亞市場看好

國際拍賣行蘇富比（Sotheby's）宣布，將於2022年8月28日假新加坡麗晶酒店舉行首場現代及當代藝術拍賣，是蘇富比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。