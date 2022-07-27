港臺合製音樂劇「皇都電姬」本周五臺北盛大開演

由阮劇團、聯合數位文創共同主辦，港臺合製音樂劇「皇都電姬」本周五將於臺北親子劇場盛大開演。故事取材自香港皇都戲院、臺灣電姬戲院，以母語消失做為故事主軸，藉由兩座戲院帶出臺灣及香港過去百年電影文化歷史浪潮的變遷，將過去的臺灣對比未來的香港，因母語電影的興衰、母語的消失引發其身份及文化認同。

「皇都電姬」打破語言文化隔閡，採用臺粵語同台演出，並以40、50年代的復古臺灣，與2220年的未來香港，兩條故事線交織，約莫兩小時的警世音樂劇，勾勒出燒腦的宇宙空間，帶給觀眾精彩豐富的觀劇體驗。本次演出邀請到實力派演員程伯仁、曾入圍金鐘獎戲劇節目最佳男配角的李辰翔、香港舞台劇作家兼演員鄭國偉、及其他舞台劇新秀同台飆戲，並推出限量NFT，邀請觀眾一起為語言文化資產保存盡一分力。