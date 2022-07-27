巡演百場的沈浸式獨角音樂劇《美味型男》9月起感動上菜

『你想我 我都在 因為我在你的血液裡 所以你並不孤單』

十年前勇奪台北藝穗獎首獎的沈浸式獨角音樂劇《美味型男》，透過近距離的互動－用扣人的音樂、動容的歌聲和美味的佳餚，亮起百場觀眾心底的那一盞家燈。十年後的現在，從型男主廚晉身為紅潮劇集藝術總監的梁允睿，將在南村劇場再次端出他與母親充滿故事的菜色，一連十場，場場色香味俱全。9/15起連續兩週的四、五、六在南村劇場連番上演，購票請洽 udn售票網 。

『生活中有一種魔法，就是餐桌上的食物。』

親情與事業的議題是各類劇情常見的元素，但《美味型男》究竟如何從常見的題材中脫穎而出，獲得上百場觀眾的無數支持，並在十年間從台灣出發巡演至澳門、上海、北京等，其中節目的亮點，絕對值得一一介紹。本劇中的角色有名廚、名廚的母親、主播、節目製作人、工作人員以及記者等六個角色，但從頭到尾只有一位演員梁允睿，正如在創作時他既是編劇，也是導演，這是一個極大的挑戰。

十年間經歷了上百場的亞洲巡迴，允睿導演/演員更加的精斂，在短短的兩小時內，把母子間的世代衝突、中西餐的烹調技巧相異、職場生涯的高低起伏、同性戀情與社會的衝突等等各項在今天仍然是熱門話題的要素，在劇場中進行精彩的演繹。

十年前勇奪台北藝穗獎首獎的沈浸式獨角音樂劇《美味型男》9/15起連續兩週的四、五、六在南村劇場連番上演。圖／聯合數位文創提供

在南村劇場，除了上述這些人與人的關係表演之外，另外還有近年風靡全台的沈浸式主題！其實早在十年前就和音樂劇進行搭配，出現在《美味型男》的演出裡，其中允睿主廚大展廚藝的攝影棚現場，便真實的呈現在我們身邊。演出過程中不僅可以一窺攝影棚現場，更可以親眼看到主廚允睿如何在與母親間的拉扯中，端出一道道令人食欲大開又充滿母子故事的佳餚。雖然因為疫情的關係，無法親手品嘗到令人食慾暴漲的芹菜炒花枝、香蔥煎蛋和洋蔥紅蘿蔔炒蛋，不過透過劇組在現場展現的聲光色影與允睿和母親間的對話，對於我們的心靈滋味便是一大滋養了！