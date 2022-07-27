威士忌與蘭姆酒攜手 吉拉島民系列第一號免稅通路限定

烈酒圈中著名的二大島嶼威士忌「吉拉（JURA）島」與蘭姆酒「巴貝多（BARBADOS）島」夢幻聯手，2022年7月由JURA吉拉蒸餾廠推出僅於全球免稅商店銷售的「吉拉島民系列第一號珍藏（JURA Islanders' Expressions No.1）」，全球僅限25,000瓶，並只僅限全球旅遊免稅商店販售，將以雙島風味帶來與眾不同的威士忌風情。

吉拉島全島僅有一條馬路、一間酒吧、一座蒸餾廠，每家每戶都有一人從事威士忌相關工作，威士忌與島民有著共生共榮、唇齒相依的羈絆，吉拉威士忌也乘載了全島212位島民的榮耀；這次的「吉拉島民第一號珍藏」也是該系列的第一號作品，與吉拉島的珠寶設計Amy Dunnachie合作，以她設計名為「in a reel tangle」胸針為意象轉化為酒款創意 ，講述吉拉島上1/212的島民獨一無二的故事。

蘭姆酒起源地之一的巴貝多島，是喜歡蘭姆酒的酒客中的聖地，這次的「吉拉島民系列第一號珍藏」，揉和了吉拉蒸餾廠經典的美國白橡木桶中熟成的原酒，再移至熟成18至24個月巴貝多蘭姆酒的酒桶中，過桶18至24個月，保有吉拉威士忌輕盈、柑橘調與青草風格的特色之外，也散發出富含熱帶水果、香甜果香辛香料的蘭姆桶特徵，並創造出了「吉拉島民系列第一號珍藏」明亮、活力滿分、口感絲滑柔順的新島嶼風威士忌風格。

「吉拉全球旅遊系列」則是以吉拉島的土地特色為主題，採用吉拉蒸餾廠的美國白橡木波本桶中熟成後的原酒，再經過與15、30、與40年的PX雪莉桶過桶以增添獨特的風味與濃郁的尾韻。

THE SOUND是吉拉島、艾雷島與蘇格蘭間的世界第三大漩渦所發出的巨大聲響為意象所創作，以吉拉經典的美國白橡木桶原酒經15年PX雪莉桶過桶而成。THE BAY是以吉拉12年單一麥芽為中心，再至陳貯15年PX雪莉酒桶中進行過桶，創作的靈感則來自位於吉拉島名為Carighouse的旅店，這裡也是島民交流的中心。

THE LOCH則是來自被當地人膩稱為Maket loch的三大火山口湖出海口，這裡同時也是JURA蒸餾廠的水源，是在30年PX雪莉桶進行過桶。THE PAPS的靈感則是來自於構成吉拉島天際線的雄偉山脈，酒液則是精選JURA蒸餾廠代表性的美國白橡木木桶熟成至少19年的麥芽原酒，再置入陳貯了40年優質PX雪莉酒桶中進行過桶。

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