豔陽天必備的時尚單品！FENDI太陽眼鏡80復古風美又帥

在FENDI 2022秋冬女裝秀上，多位模特兒配戴了橢圓形飛行員造型金屬鏡框的眼鏡，不論是搭配煙灰色、深藍色、淺橙色、或綠色鏡片，配上輕盈飄逸的女裝，對比出一種有力量的個性美。FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones在設計FENDI 2022秋冬女裝系列的主要靈感來源之一，是Karl Lagerfeld在1986春夏系列的幾何印花圖案和精緻剪裁造型，而這款FENDI First太陽眼鏡系列則是FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi操刀，以1980年代末期及FENDI的時尚珠寶系列為靈感，向FENDI First包款致敬之作，完美重現1980年代的氛圍。鏡框正面點綴著用璀燦水晶所拼寫出的F字母，鏡腳裝飾以雷射雕刻FENDI字樣，風格前衛充滿自信。

除了走秀款，品牌經典的系列也以FENDI的品牌DNA為基礎推陳出新：Fendigraphy系列共推出三款鏡腳上飾有獨特的FENDI logo圖案的超大尺寸鏡框新設計；FF系列則迎來2款輕盈金屬鏡框，分別詮釋了經典圓形與貓眼飛行員造型鏡框，金屬鏡框邊緣上都裝飾了此系列標誌的FENDI經典FF logo。受FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi設計之O'Lock珠寶飾品的啟發的O'Lock太陽眼鏡系列，則是加入兩款全新的醋酸纖維材質太陽眼鏡，為自信十足的當代女性不可或缺的時尚單品。 FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列Fendigraphy超大尺寸純色面罩式鏡片太陽眼鏡。圖／FENDI提供 FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供 FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列FF經典超大尺寸的圓形飛行員造型亮面Endura 金色金屬鏡框，漸層粉紅色鏡片。圖／FENDI提供 FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供 FENDI 2022秋冬女裝秀上出現的FENDI First眼鏡系列亮面金色金屬鏡框，搭配深藍色鏡片。圖／FENDI提供 FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供 FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列FF貓眼飛行員造型亮面 Endura 金色金屬鏡框，純淡紫色鏡片。圖／FENDI提供 FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列O'Lock貓眼造型醋酸纖維材質鏡框，純煙灰色鏡片。圖／FENDI提供