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豔陽天必備的時尚單品！FENDI太陽眼鏡80復古風美又帥

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供

FENDI 2022秋冬女裝秀上，多位模特兒配戴了橢圓形飛行員造型金屬鏡框的眼鏡，不論是搭配煙灰色、深藍色、淺橙色、或綠色鏡片，配上輕盈飄逸的女裝，對比出一種有力量的個性美。FENDI高級訂製服與女裝藝術總監Kim Jones在設計FENDI 2022秋冬女裝系列的主要靈感來源之一，是Karl Lagerfeld在1986春夏系列的幾何印花圖案和精緻剪裁造型，而這款FENDI First太陽眼鏡系列則是FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi操刀，以1980年代末期及FENDI的時尚珠寶系列為靈感，向FENDI First包款致敬之作，完美重現1980年代的氛圍。鏡框正面點綴著用璀燦水晶所拼寫出的F字母，鏡腳裝飾以雷射雕刻FENDI字樣，風格前衛充滿自信。

除了走秀款，品牌經典的系列也以FENDI的品牌DNA為基礎推陳出新：Fendigraphy系列共推出三款鏡腳上飾有獨特的FENDI logo圖案的超大尺寸鏡框新設計；FF系列則迎來2款輕盈金屬鏡框，分別詮釋了經典圓形與貓眼飛行員造型鏡框，金屬鏡框邊緣上都裝飾了此系列標誌的FENDI經典FF logo。受FENDI珠寶藝術總監Delfina Delettrez Fendi設計之O'Lock珠寶飾品的啟發的O'Lock太陽眼鏡系列，則是加入兩款全新的醋酸纖維材質太陽眼鏡，為自信十足的當代女性不可或缺的時尚單品。

FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列Fendigraphy超大尺寸純色面罩式鏡片太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列Fendigraphy超大尺寸純色面罩式鏡片太陽眼鏡。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列FF經典超大尺寸的圓形飛行員造型亮面Endura 金色金屬鏡框，漸層粉紅色鏡片。圖／FENDI提供
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列FF經典超大尺寸的圓形飛行員造型亮面Endura 金色金屬鏡框，漸層粉紅色鏡片。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝秀上出現的FENDI First眼鏡系列亮面金色金屬鏡框，搭配深藍色鏡片。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝秀上出現的FENDI First眼鏡系列亮面金色金屬鏡框，搭配深藍色鏡片。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供
FENDI 2022秋冬女裝秀上模特兒配戴FENDI First眼鏡系列。圖／FENDI提供
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列FF貓眼飛行員造型亮面 Endura 金色金屬鏡框，純淡紫色鏡片。圖／FENDI提供
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列FF貓眼飛行員造型亮面 Endura 金色金屬鏡框，純淡紫色鏡片。圖／FENDI提供
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列O'Lock貓眼造型醋酸纖維材質鏡框，純煙灰色鏡片。圖／FENDI提供
FENDI 2022 秋冬女裝眼鏡系列O'Lock貓眼造型醋酸纖維材質鏡框，純煙灰色鏡片。圖／FENDI提供

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