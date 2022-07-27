全家便利商店 X 美食水水「千千」推5款泰台聯名商品

全家便利商店與網紅聯名話題不停歇，近期與滴妹、韓勾ㄟ金針菇、古娃娃等網紅開發一系列甜點、鮮食品項，帶動網友討論熱潮，並紛紛於社群開箱打卡。瞄準網紅聯名效益佳，全家便利商店再與百萬YouTuber美食水水「千千」攜手合作，即日起推出5款泰台聯名商品，包含4款媽媽煮藝鹹食及1款芋泥蛋糕捲。此外，為了對應炎熱夏天，全家便利商店持續推出多款夏季飲品，即日起獨家販售「嵜本SAKImotoBakery」宇治抹茶紅豆拿鐵及嵜本極生啤酒。

具有台泰混血的百萬YouTuber「千千」，除了有最美大胃王稱號，同時也是個對美食相當講究的吃貨，時常以「吃播」方式與網友分享美食。全家便利商店此次邀請「千千」聯手，以泰國、台灣在地經典小吃開發4款「媽媽煮藝」冷凍美食，更為芋頭控開發芋泥蛋糕捲，讓粉絲一次滿足正餐與甜點胃。

主食系列包含加入「千千」家鄉泰式元素的「泰式辣炒豬肉飯」，以及前者選用新鮮台灣豬絞肉，加入朝天椒、九層塔、檸檬葉、檸檬汁等多種辛香料大火爆炒，搭配口感飽滿Q彈的台南11號白米，微波後帶來泰式香氣與香辣味，售價49元；還有熱炒店必點的「麻油肉絲炒飯」，使用傳統粹煉胡麻油，加入肉絲後按摩醃製，再以低溫烘烤方式，米飯口感粒粒分明，整體充滿麻油香氣，售價45元。兩款皆以冷凍杯裝好拿取的設計，不僅只要微波1分30秒就可享用，還可囤放於家中冰箱，隨時都能簡單覆熱飽足一餐。

為了讓消費者有更多樣化的搭配組合，也推出2款點心商品，首推針對「千千」喜愛Q嫩口感所研發的「麻辣豬皮」，使用數十種中藥材與辛香料釀製的麻辣鍋鍋底熬煮入味，入口後的花椒、辣椒香氣十足，口感Q彈涮嘴，售價49元；還有不論早餐或下午茶都適合的「水煎包」，使用台灣優質豬肉及鮮脆高麗菜，加上煎至兩面金黃的麵皮，外層焦香、內餡鮮甜多汁，售價45元。

此次還針對芋頭教徒推出「芋泥蛋糕捲」，以「千千」喜愛的經典台式口味研發，外層使用傳統海綿蛋糕體，中間注入滿滿芋泥餡與鮮奶油，售價55元。

全家便利商店於即日起至8月9日推出超過20款人氣主食、便當優惠活動，使用My Famipay、全盈+PAY、Fami錢包購買指定主食、便當可享79折優惠，包含健身者喜愛的健身G肉餐盒、超人氣玉子鰻魚飯、網友最愛的金咖哩甘口咖哩飯等。

此外，全家便利商店邀請日本人氣生吐司「嵜本SAKImotoBakery」，共同開發「嵜本宇治抹茶紅豆拿鐵」，選用日本進口宇治抹茶與細火慢熬的台灣紅豆，乳含量達50%以上，打造出口感滑順的道地日式風味，售價42元；另獨家導入嵜本SAKImotoBakery X 金色三麥聯名的「極生啤酒」，其以招牌極生奶油牛奶生吐司為靈感，與金色三麥共同開發這款液態生吐司，口感清爽散發熟果香氣，售價135元，即日起至8月23日可享單件125元、兩件229元。

8月1日上午11點起於全家便利商店FamiPort開放預購SAKImoto 三眼怪造型悠遊卡，共有3款，隨機出貨，每款售價395元，每款限量1,500份，售完為止。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康