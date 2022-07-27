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韓團BLACKPINK成員LISA代言起瓦士 官方形象影片釋出

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
LISA唱跳俱佳，與擁有創新靈魂的起瓦士十分契合。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
LISA唱跳俱佳，與擁有創新靈魂的起瓦士十分契合。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

跨越兩個世紀、擁有威士忌「蘇格蘭王子」之稱的起瓦士（CHIVAS REGAL），2022年初邀請活力無限的LISA擔任品牌代言人，無論在事業各領域表現皆勇往直前，是許多新生代群眾的模範指標，與起瓦士「Success is a Blend'」的品牌精神不謀而和。全新形象影片於七月在台灣正式官方釋出，以「突破框架」為訴求，透過撼動的視聽感官由LISA沈穩的嗓音最後聚焦「I RISE, WE RISE. 與我，非同凡響」，鼓舞著追尋自我成就的更高主張，為品牌注入全新力量。

甫於2022年3月開始擔任起瓦士品牌代言人的LISA，是來自於風靡全世界的團體BLACKPINK成員之一，LISA不僅在音樂表演擁有十足的爆發力，她時尚、奢華的搶眼造型亦顯迷人風采，在事業上勇往直前、努力不懈的堅毅態度更使她在全球擄獲超高人氣，官方IG追蹤數超過8,000萬。

事實上，LISA去年發行首張個人專輯，主打歌〈LALISA〉音樂錄影帶在短短24小時內達到7,036萬次的觀看次數，並且於兩日後即突破一億觀看次數，點擊瀏覽速度刷新韓國個人歌手音樂錄影帶的破億紀錄，成功寫下兩項金氏紀錄。

LISA在團體中亦展現獨特魅力，唱跳俱佳擔任多重角色，將彼此的熱力、魅力推向全新高峰，透過她貫徹目標的意念，無論個體表現或團體發揮，都十分契合擁有創新靈魂的起瓦士，極致揮灑「I RISE, WE RISE. 與我，非同凡響」的精神。

起瓦士是全球第一款奢華蘇格蘭威士忌，於1801年由James Chivas與John Chivas兩位起瓦士兄弟所創立，運用蘇格蘭獨一無二的氣候特色，將調和威士忌的絕佳風味以高品質穩定輸出，在當時即享負「蘇格蘭王子」盛名，深獲維多利亞女皇青睞，欽點為皇室御用，征服歐洲貴族，更在19世紀創立世界首款25 年調和威士忌，奠定起瓦士在奢華威士忌之中的傲人地位。

全新起瓦士12年調和式威士忌，隨著日常中時刻不斷切換的生活節奏，讓人盡情展現創意調酒。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
全新起瓦士12年調和式威士忌，隨著日常中時刻不斷切換的生活節奏，讓人盡情展現創意調酒。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
起瓦士2022年初邀請活力無限的LISA擔任品牌代言人。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
起瓦士2022年初邀請活力無限的LISA擔任品牌代言人。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
起瓦士12年調和式蘇格蘭威士忌，建議售價790元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
起瓦士12年調和式蘇格蘭威士忌，建議售價790元。圖／保樂力加提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

品牌 蘇格蘭

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