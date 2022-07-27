MUJI無印良品台東首店開幕！5大亮點感受台灣好生活

近期居家品牌紛紛搶進台東，之前有HOLA與達永建設打造的「佇所」，緊接著MUJI無印良品在台東與全聯福利中心合作，在3～5樓開設門市，為提供台東消費者最完善的服務，打造出5大亮點。

一、全台首推「MUJI無印良品移動服務車」

考慮到台東狹長地形，無印良品首度推出移動服務車，包括有銷售商品，還能成為居民生活交流站，藉此關注居民的生活所需。

二、東部首間良品市場

無印良品門市首度在台東開幕，入口改以食物為選購視線，空間場域也有在地建材竹子、紅轉等台灣意象，作為門面使用；另外還推出多款水果製品，包括洛神花蜜餞義式冰淇淋等。

三、慢食餐車

無印良品跟台東慢食節合作，在周末邀請店家、職人進駐門市，改授台東的影食文化。

四、自助收銀、木育廣場

台東門市引進自助收銀服務，另外在4樓打造6坪的木育廣場，提供親子購物時的友善環境，現場也販售約300本童書繪本。

五、補水站、Re Park

無印良品台東門市3樓，設置補水站，也提供丹寧衣物再生箱、玻璃再生箱及食物共享服務等的Re Park服務。