法國百年天夢香檳最新年份2013「愛妳一生」 七夕上市

法國百年精品香檳天夢（Telmont），即將於七夕情人節釋出年份為2013年的最新年份香檳，諧音正好是「愛妳一生」，相當應景。天夢香檳提倡減量包裝，品牌不另製作提供紙袋或禮盒，因為天夢香檳深信資訊公開透明的酒標酒瓶本身，即是最美的包裝，僅用法式有機紙包裝，即是最真誠最優雅的贈禮。

天夢香檳酒莊建立於1912年，原名為「J de Telmont」，位於法國埃佩爾奈附近的香檳葡萄酒產區達默里。Henri Lhôpital 是名英勇的本地葡萄種植農民，頗有遠見，他在香檳酒農暴亂事件後建立了此酒莊，此酒莊為家族式管理。現今天夢香檳酒莊酒窖總管與葡萄栽培負責人Bertrand Lhôpital 是家族第四代傳承人。