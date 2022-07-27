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法國百年天夢香檳最新年份2013「愛妳一生」 七夕上市

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
天夢香檳酒莊建立於1912年，口感輕盈，富含結構感，在緊實與清爽之間達到平衡。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳酒莊建立於1912年，口感輕盈，富含結構感，在緊實與清爽之間達到平衡。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國百年精品香檳天夢（Telmont），即將於七夕情人節釋出年份為2013年的最新年份香檳，諧音正好是「愛妳一生」，相當應景。天夢香檳提倡減量包裝，品牌不另製作提供紙袋或禮盒，因為天夢香檳深信資訊公開透明的酒標酒瓶本身，即是最美的包裝，僅用法式有機紙包裝，即是最真誠最優雅的贈禮。

天夢香檳酒莊建立於1912年，原名為「J de Telmont」，位於法國埃佩爾奈附近的香檳葡萄酒產區達默里。Henri Lhôpital 是名英勇的本地葡萄種植農民，頗有遠見，他在香檳酒農暴亂事件後建立了此酒莊，此酒莊為家族式管理。現今天夢香檳酒莊酒窖總管與葡萄栽培負責人Bertrand Lhôpital 是家族第四代傳承人。

Rémy Cointreau集團認同酒莊的價值，在2020年10月收購了酒莊的大量股份。2021 年酒莊更名為天夢，體現了其獨特風格。天夢香檳香檳口感輕盈，富含結構感，在緊實與清爽之間達到平衡，和諧交融。天夢香檳酒莊透過葡萄酒的風味讓風土的特色得到極致表達，並運用專業技術讓大自然的魅力從不同視角展示。

天夢香檳最新年份2013將於七夕上市。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳最新年份2013將於七夕上市。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
香檳是最適合七夕情人節的酒款。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
香檳是最適合七夕情人節的酒款。圖／天夢香檳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

葡萄酒 法國 農民

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