法國百年天夢香檳最新年份2013「愛妳一生」 七夕上市
法國百年精品香檳天夢（Telmont），即將於七夕情人節釋出年份為2013年的最新年份香檳，諧音正好是「愛妳一生」，相當應景。天夢香檳提倡減量包裝，品牌不另製作提供紙袋或禮盒，因為天夢香檳深信資訊公開透明的酒標酒瓶本身，即是最美的包裝，僅用法式有機紙包裝，即是最真誠最優雅的贈禮。
天夢香檳酒莊建立於1912年，原名為「J de Telmont」，位於法國埃佩爾奈附近的香檳葡萄酒產區達默里。Henri Lhôpital 是名英勇的本地葡萄種植農民，頗有遠見，他在香檳酒農暴亂事件後建立了此酒莊，此酒莊為家族式管理。現今天夢香檳酒莊酒窖總管與葡萄栽培負責人Bertrand Lhôpital 是家族第四代傳承人。
Rémy Cointreau集團認同酒莊的價值，在2020年10月收購了酒莊的大量股份。2021 年酒莊更名為天夢，體現了其獨特風格。天夢香檳香檳口感輕盈，富含結構感，在緊實與清爽之間達到平衡，和諧交融。天夢香檳酒莊透過葡萄酒的風味讓風土的特色得到極致表達，並運用專業技術讓大自然的魅力從不同視角展示。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言