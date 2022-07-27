開著BMW暢玩太魯閣峽谷！晶華酒店旗下4館推自駕專案

搶攻夏季國旅住房商機，各酒店創意無限。晶華國際酒店集團再度攜手BMW總代理汎德，即日起於台北晶華、台南晶英、太魯閣晶英，以及位於高雄的晶英國際行館，推出「BMW馳騁一夏安心自駕」住房專案，每房6,800元起，8月底前預訂入住可享加購高鐵車票75折優惠，搭配國民旅遊補助最高再省1,300元。

此次BMW Driving Vacation的合作案，總代理汎德為晶華與晶英的房客挑選出多款熱門車型，包含深受家庭喜愛的豪華運動休旅BMWX3，熱血動感的BMW5系列，層峰最愛的BMW 7系列。凡預定「BMW夏季安心自駕遊」住房專案，即可於入住酒店期間體驗BMW自駕遊的樂趣。

專案中，台北晶華酒店每晚6,800元起，安排下榻行政樓層的大班豪華客房，體驗全天候專屬私人管家服務與大班廊等尊榮禮遇，晚間可前往頂樓泳池畔的「城市星空電影院」觀賞精彩電影，感受難得的城市度假氛圍。入住台南晶英酒店兩人成行每晚6,999元起，內容包含BMW免費一日自駕遊和自助式早餐兩客，不佔床兒童同行不收費。

太魯閣晶英酒店針對BMW自駕專案規劃兩天一夜和三天兩夜兩種住房方案，兩人成行每人每晚6,000元起，入住山嵐客房、享用一泊二食，另加贈「峽谷野餐組」、瓶裝水與地圖，讓房客可輕鬆暢遊太魯閣的各個著名景點。

晶英國際行館的「樂遊探索│BMW自駕遊」專案，平日入住御質行驛市景大床套房，每晚12,699元起，住宿期間可暢享BMW自駕樂遊和免費「養生晨食」早餐兩客，每房另加贈600元Uber乘車點數和1,000元館內消費抵用金。