父親節用好威收服老爸 帝亞吉歐3酒款入列

一年一度的父親節即將到來，世界烈酒集團的先鋒帝亞吉歐（Diageo）甄選三款風味醇順馥郁的單一麥芽威士忌，為辛苦一整年的爸爸獻上最豐厚的祝福。

蘇格登醇金13年單一麥芽威士忌甄選來自法國波爾多蘇玳產區極為珍貴的貴腐甜白酒過桶，完美展現獨樹一格的甜美果香豐味，可說是蘇格登果香風味最為富郁的酒款，也是蘇格登獨獻台灣市場的酒款。在父親節獻上全新風味的單一麥芽威士忌，不僅可以一同品嚐這滴滴金燦的酒液，更為溫馨的相聚時刻，點時成金，創造專屬的醇金時刻。

慕赫18年單一麥芽威士忌，獨有的濃郁「肉脂感Meaty」風味中藏有甜美果香與麥芽甜味，帶領父親一同穿越時空，重溫威士忌的經典風味，品鑑風靡1930年代紐約上流社會的極致珍品，共享天倫之樂。