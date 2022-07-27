七夕浪漫「住」攻！星飯店甜蜜配套 「小情人」也入列

七夕情人節在即，隨之而來的是父親節，不少星飯店鎖定暑假親子商機，推出「小情人」套裝；當然也不乏各式各樣的甜蜜「住」攻方案，同樣可搭配國旅補助，餐酒、蛋糕、SPA飯店全包辦，經濟省時又可不失分。

搶攻七夕情人節住房商機，台北晶華酒店結合世界大獎SPA與星級海陸大餐，8月1日至31日推出兩款住房專案，「SPA Villa寵愛假期」安排入住頂樓套房，於房內享受沐蘭SPA療程；另有主打在套房內享用美國帶骨菲力雙人饗宴的「愛你入骨美味情人假期」，每人每晚3,795元起，官網訂房加購高鐵再享75折優惠。

六福旅遊集團則主打「兩世情人的約會」，全面搞定情人與老爸。8月底前與前世情人一同出遊，入住關西六福莊「活力樂齡住房專案」、「台三線樂遊假期專案」，出示夫妻或親子身分證件，即享客房免費升等至剛果草原房型。台北六福萬怡酒店於8月1日至15日間也推出情人節大餐，雙人享用敘日全日餐廳，以及焗烤波士頓龍蝦、粉紅酒，再贈平日住宿券1張，雙人價5,299元起+10%。

台北新板希爾頓主打香氛，與歐舒丹合作於即起至8月底推出「花時間」住房專案，除了歐舒丹特色禮包，希爾頓花坊更以南法經典的薰衣草為主題設計花禮，要以法式風情襲捲情人的心。專案搭贈歐舒丹甜橙禮包、希爾頓花籃組，平日入住含2客早餐，每房3,699元起。

礁溪晶泉丰旅即日起至8月15日推出的「摯愛七夕心心相映」一泊二食情人節限定優惠住房專案，三燔礁溪餐廳以微辣濃醇的「辛口」壽喜燒，以及激浪銀河「星塵」情人節特調飲品，陪伴愛侶浪漫過節。可享悠遊國旅1,300元補助折抵，每人3,000元起，官網訂房加購高鐵車票享75折起優惠。此專案每日限量。