快訊

學界盼發表「失敗」實驗 少走冤枉路且杜絕學術造假

又是無經驗廠商 竹市再爆棒球場工程讓學生擦屁股

下半年最期待旗艦手機出爐！iPhone 14不是No.1 半數網友都挑它

七夕浪漫「住」攻！星飯店甜蜜配套 「小情人」也入列

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
可與情人在房內享受紓壓療程，選項包括可舒緩眼部及頭部壓力的晶光奪目、舒展肌肉筋膜的沐浴春風，以及可釋放眼睛疲勞的蘭質薰心。圖／晶華酒店提供
可與情人在房內享受紓壓療程，選項包括可舒緩眼部及頭部壓力的晶光奪目、舒展肌肉筋膜的沐浴春風，以及可釋放眼睛疲勞的蘭質薰心。圖／晶華酒店提供

七夕情人節在即，隨之而來的是父親節，不少星飯店鎖定暑假親子商機，推出「小情人」套裝；當然也不乏各式各樣的甜蜜「住」攻方案，同樣可搭配國旅補助，餐酒、蛋糕、SPA飯店全包辦，經濟省時又可不失分。

搶攻七夕情人節住房商機，台北晶華酒店結合世界大獎SPA與星級海陸大餐，8月1日至31日推出兩款住房專案，「SPA Villa寵愛假期」安排入住頂樓套房，於房內享受沐蘭SPA療程；另有主打在套房內享用美國帶骨菲力雙人饗宴的「愛你入骨美味情人假期」，每人每晚3,795元起，官網訂房加購高鐵再享75折優惠。

六福旅遊集團則主打「兩世情人的約會」，全面搞定情人與老爸。8月底前與前世情人一同出遊，入住關西六福莊「活力樂齡住房專案」、「台三線樂遊假期專案」，出示夫妻或親子身分證件，即享客房免費升等至剛果草原房型。台北六福萬怡酒店於8月1日至15日間也推出情人節大餐，雙人享用敘日全日餐廳，以及焗烤波士頓龍蝦、粉紅酒，再贈平日住宿券1張，雙人價5,299元起+10%。

台北新板希爾頓主打香氛，與歐舒丹合作於即起至8月底推出「花時間」住房專案，除了歐舒丹特色禮包，希爾頓花坊更以南法經典的薰衣草為主題設計花禮，要以法式風情襲捲情人的心。專案搭贈歐舒丹甜橙禮包、希爾頓花籃組，平日入住含2客早餐，每房3,699元起。

礁溪晶泉丰旅即日起至8月15日推出的「摯愛七夕心心相映」一泊二食情人節限定優惠住房專案，三燔礁溪餐廳以微辣濃醇的「辛口」壽喜燒，以及激浪銀河「星塵」情人節特調飲品，陪伴愛侶浪漫過節。可享悠遊國旅1,300元補助折抵，每人3,000元起，官網訂房加購高鐵車票享75折起優惠。此專案每日限量。

七夕當然要呷甜甜。高雄英迪格酒店一樓Craft咖啡廳與世界麵包冠軍王鵬傑攜手合作，推出甜蜜下午茶套餐，包含王鵬傑的手作蛋糕、台中網美店「I'm Talato塔拉朵」的義大利手作冰淇淋，每份299元+10%，8月1日起每日限量供應。8月底前另有「果然一夏」住房專案，享夏日迎賓水果特調、每日半自助早餐、水果主題美饌(午或晚餐任選)、Minibar沁涼飲品，每房4,088元起，可另折抵國旅補助。

入住礁溪晶泉丰旅日式溫泉雙人客房，再享悠遊國旅1,300元補助折抵，每人最低3,000元起。圖／礁溪晶泉丰提供
入住礁溪晶泉丰旅日式溫泉雙人客房，再享悠遊國旅1,300元補助折抵，每人最低3,000元起。圖／礁溪晶泉丰提供
台北晶華佔地19坪的精緻套房，由兩個寬敞的空間連結而成，並配備有走入式衣櫃以及大片落地窗。酒店提供圖／晶華
台北晶華佔地19坪的精緻套房，由兩個寬敞的空間連結而成，並配備有走入式衣櫃以及大片落地窗。酒店提供圖／晶華
關西六福莊安排「陪上輩子的情人去旅行」計畫，入住指定住房專案，出示親子身分證件，再享客房免費升等至剛果草原房型。圖／六福旅遊集團提供
關西六福莊安排「陪上輩子的情人去旅行」計畫，入住指定住房專案，出示親子身分證件，再享客房免費升等至剛果草原房型。圖／六福旅遊集團提供
高雄英迪格攜手王鵬傑打造甜蜜下午茶套餐。圖／高雄英迪格提供
高雄英迪格攜手王鵬傑打造甜蜜下午茶套餐。圖／高雄英迪格提供
台北新板希爾頓推出「花時間」住房專案，可享歐舒丹禮包。圖／台北新板希爾頓提供
台北新板希爾頓推出「花時間」住房專案，可享歐舒丹禮包。圖／台北新板希爾頓提供

情人節 國旅補助 七夕

延伸閱讀

墾丁包棟玩 最高折5,200！「小迷鹿」推類地中海之旅

七夕前來宜蘭分署競標 買車選金飾送禮神助攻

愛在英倫　喬治傑生、點睛品七夕情人獻新禮

七夕脫單…台南月老神助攻 體驗老派約會

相關新聞

父親節用好威收服老爸 帝亞吉歐3酒款入列

一年一度的父親節即將到來，世界烈酒集團的先鋒帝亞吉歐（Diageo）甄選三款風味醇順馥郁的單一麥芽威士忌，為辛苦一整年的...

七夕浪漫「住」攻！星飯店甜蜜配套 「小情人」也入列

七夕情人節在即，隨之而來的是父親節，不少星飯店鎖定暑假親子商機，推出「小情人」套裝；當然也不乏各式各樣的甜蜜「住」攻方案...

瞄準暑假商機 博客來推史上最大「夏日漫博展」五折起

近幾年因疫情改為線上舉辦的漫畫博覽會，將於7月底登場，統一超（2912）旗下博客來感受到動漫族群的擴大與市場期盼，於即日...

夏日酷熱怎麼穿？勞力士四好友秀造型 高彩輕快俐落

運動選手之所以引人注目，不僅有其在體能與意志上的超人表現，運動選手健美的身形，更是天生的「衣架子」。勞力士（ROLEX）...

影／東石海之夏五彩迎客 8/20起連兩周末登場

2022嘉義縣東石海之夏8月20日連續2個周末，在東石漁人碼頭登場，今年以「彩夏趣」為主題，上午宣傳活動，派對女王「圓圓...

墾丁包棟玩 最高折5,200！「小迷鹿」推類地中海之旅

國旅補助上路，小鹿文娛旗下鄰近墾丁旅店「小迷鹿」推出超值優惠專案「悠遊國旅X包層玩家秘笈」，最高可折抵5,200元，入住...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。