夏日酷熱怎麼穿？勞力士四好友秀造型 高彩輕快俐落

運動選手之所以引人注目，不僅有其在體能與意志上的超人表現，運動選手健美的身形，更是天生的「衣架子」。勞力士（ROLEX）近日在官方instagram帳號發表多位品牌代言人、運動健將的宣傳照，並以明快顏色、俐落造型配戴上勞力士表款，成為夏日造型的另類靈感來源。

波蘭網球好手、當今世界網球球后的Iga Świątek則選擇了俐落的褲裝搭配無袖白色上衣。整理造型都會而俐落，同時手上Datejust 36腕表面盤的粉紅色更與長褲的淡珊瑚色，兩兩呼應，同時粉紅色面盤的羅馬數字VI及IX是以18K金打造，面盤再鑲嵌以24顆鑽石，訂價約59萬9,000元。高山滑雪運動好手Lara Gut-Behrami選擇以淺藍色襯衫搭配白色褲裝，她高舉的雙手，像遮蔽陽光、也像在跟熱情的粉絲致意，淺藍色襯衫更呼應了手上勞力士Yacht-Master 40腕表的同色系秒針，進而輕快明亮、藏在細節中。

來自瑞士的馬術選手Steve Guerdat則以藍色襯衫搭配白長褲與勞力士Submariner Date腕表，展現出大海的蔚藍與清涼。他手上的Oyster Perpetual Submariner Date腕表，使用黃金的中排鏈帶與表圈，表款並具備300米防水性能，而金與藍色的對比，更帶出夏日的度假氛圍，有高級感且不落俗套。