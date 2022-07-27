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墾丁包棟玩 最高折5,200！「小迷鹿」推類地中海之旅

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
小迷鹿「悠遊國旅X包層玩家秘笈」專案，每晚最高可折5200元，再享多重好禮。圖／小鹿文娛提供
小迷鹿「悠遊國旅X包層玩家秘笈」專案，每晚最高可折5200元，再享多重好禮。圖／小鹿文娛提供

國旅補助上路，小鹿文娛旗下鄰近墾丁旅店「小迷鹿」推出超值優惠專案「悠遊國旅X包層玩家秘笈」，最高可折抵5,200元，入住再送巴西涼拖鞋品牌Ipanema購物金100元；加入小鹿文娛會員及LINE@，再享好康4選1，另加碼抽40雙價值780元的Ipanema彩虹鞋經典款。

小迷鹿位於古城恆春入口，15分鐘就能直達熱情墾丁海灣。旅店以地中海風格的藍白色調為主，寬敞庭園有陽光大草皮、浪漫水晶教堂與心型木板步道，館內也提供烤肉場地、烤架及食材代訂服務，旅店鬧中取靜，很有地中海度假的氛圍。

遊客搭配國旅補助、使用小迷鹿「悠遊國旅X包層玩家秘笈」專案，可一次使用4人的補助額度，折抵金額最多達5,200元，再送巴西涼拖鞋品牌Ipanema購物金100元；免費加入小鹿文娛會員，還可享好禮4選1，包含「一隻寵物免費入住」、「清涼啤酒一手」、「牛、羊、豬BBQ烤肉片任選1」或「墾草親子園區門票2張」；加入小鹿文娛LINE@並輸入通關密語，加碼抽價值780元的Ipanema彩虹鞋經典款，限量40雙，即日起至9/30、抽完為止。

巴西知名涼拖鞋品牌Ipanema，以巴西里約著名海灘命名，熱帶海洋時尚風情又兼顧舒適及環保的休閒涼拖鞋，風靡全球，深受安潔莉娜裘莉、貝克漢等影星及名人的喜愛。

其他各館優惠，可查小鹿文娛官網：https://pse.is/4966af。

小迷鹿旅店

地址：恆春鎮省北路375號

電話：08-888-1986

粉絲專頁：https://pse.is/4cmkbd

小迷鹿外觀以地中海藍白色調設計，走進旅店彷彿置身希臘，海天一色的療癒美景無限暢享。圖／小鹿文娛提供
小迷鹿外觀以地中海藍白色調設計，走進旅店彷彿置身希臘，海天一色的療癒美景無限暢享。圖／小鹿文娛提供
小迷鹿「悠遊國旅X包層玩家秘笈」專案，每晚最高可折5200元，再享多重好禮。圖／小鹿文娛提供
小迷鹿「悠遊國旅X包層玩家秘笈」專案，每晚最高可折5200元，再享多重好禮。圖／小鹿文娛提供
Ipanema虹鞋經典款兼具時尚、舒適及環保，是夏日度假的最佳配件。圖／小鹿文娛提供
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國旅補助 巴西 品牌

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