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那一國最過勞？這國家27%周工時超過50小時

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

主計總處發布國情統計，在105年勞工縮短正常工時為每周40小時，且實施周休二日後，我國受僱者每周經常工時達50小時以上工時過長比率逐年下降，從104年的10.2%降到109年4.4%，110年再降為4.2%。

主計總處表示，我國自105年元旦起，勞工法定正常工時由每2週不得超過84小時，縮短為每週40小時，同年12月21日再修正勞動基準法部分條文，進一步落實勞工「週休二日」，保障勞工權益，致受僱者每週經常工時達50小時以上之工時過長比率持續縮減，由104年10.2%降至109年4.4%，110年續降至4.2%。

按性別觀察，歷年女性受僱者工時過長比率均較男性低，110年女、男性分別為2.9%及5.3%，均為95年首次發布以來最低，較109年均減0.2個百分點，性別差距2.4個百分點，與109年相同。

觀察我國與OECD會員國(38國)及其夥伴國(3國)受僱者工時過長比率，2020年以俄羅斯0.1%最低，墨西哥27.0%最高，我國4.4%，略低於OECD(41國)中位數4.5%，在42個國家（含我國）中排名第20，優於亞鄰之日本(第37，15.7%)及南韓（第38，19.7%)；與2016年相較，僅立陶宛及愛爾蘭2國增加，比利時等3國持平，其餘37國（占88.1%)減少，我國減3.6個百分點，減幅相對顯著，致排名較2016年(28名)提升。

工時 俄羅斯

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