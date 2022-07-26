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顛覆傳統！「吃豆米─御弁當」贏得最美弁當專賣店封號

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
「吃豆米─御弁當」的米飯和主食、配菜都顛覆傳統便當。記者宋健生/攝影
「吃豆米─御弁當」的米飯和主食、配菜都顛覆傳統便當。記者宋健生/攝影

近日在台中市文心路四段和熱河路口，出現一間裝潢十分高級，堪稱五星級的小店面，看似手搖飲店，卻是一間不折不扣的養生弁當專賣店「吃豆米─御弁當」。

由於店面風格和一般的便當店截然不同，窗明几淨，裡裡外外都潔淨無比，全無油煙和油垢，極具特色，自成地標，試賣期間就吸引不少客人前來拍照打卡，並被譽為台中最美弁當專賣店。也因為市場反應熱烈，業者張力山說，已備妥兩處中央廚房，將規劃開放加盟。

談到「吃豆米─御弁當」的特色，張力山表示，米飯和主食、配菜都顛覆傳統便當。米飯使用來自雲林縣水林鄉的黑豆、秈米和糙米。至於為何選用上述三種殼物，張力山說，這是經營養師精算，涵蓋了全方位的主食營養，且高纖不發胖，連忌澱粉的糖尿病患都可以安心食用。

張力山強調，該店嘗試過各個產地的米糧，最後發覺產自水林的無毒黑豆和稻米，口感最佳，也最安全。另外值得一提的是，該店以黑豆、秈米和糙米依黃金比例混合的「豆米」，乃是以氫水烹煮；由於氫水水分子細，可以溶出更多的營養素，且煮成的米飯更香更甘甜，口感絕佳。

青菜則是產地直送，處理時浸泡氫水，一方面可以澈底分解農藥殘留，另一方面也能讓蔬菜保持新鮮。料理時以飯店等級的料理設備烘煮，保留青菜的原味和營養。

「吃豆米─御弁當」菜色選擇多，本季推出「炙燒干貝吃豆米（北海道生食級干貝）」、「剝皮辣椒雞吃豆米（花蓮手工製作剝皮辣椒）」、「無水麻油雞吃豆米（只加米酒不加水，亦無加鹽）」、「滷香雞腿吃豆米」、「瓜仔肉吃豆米（國產豬肉）」，另外還有一道甜的「桂花桂圓豆米粥」，養顏美容又補氣。

店內亦備有單賣的豆米飯、剝皮辣椒雞湯、無水麻油雞湯、滷雞腿等鋁箔包單品，方便消費者選購。

業者更貼心準備了飯後甜點和飲料，同樣以健康取向，像冰心捲心餅使用以青香蕉和玉米萃取的抗性澱粉，解饞不怕胖；內饀的奶油則不惜成本選用紐西蘭毛利人保護區生產的奶製品。

飲料則是黑豆和咖啡豆調製的「黑豆咖啡飲」，讓嗜喝咖啡的消費者，多了一份養生概念，喝咖啡之餘也能避免血壓升高。

因為市場反應熱烈，業者已備妥中央廚房，將規劃開放加盟。記者宋健生/攝影
因為市場反應熱烈，業者已備妥中央廚房，將規劃開放加盟。記者宋健生/攝影
「吃豆米─御弁當」五星級店面窗明几淨，被譽為台中最美弁當專賣店。記者宋健生/攝影
「吃豆米─御弁當」五星級店面窗明几淨，被譽為台中最美弁當專賣店。記者宋健生/攝影

咖啡 便當

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