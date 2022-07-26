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OKmart App「社區服務」功能上線！輕鬆搞定生活大小事

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
OKmart推出獨家OK App 「社區服務」專區，網羅水電裝修、電器服務、居家清潔等服務。圖／OKmart提供
OKmart推出獨家OK App 「社區服務」專區，網羅水電裝修、電器服務、居家清潔等服務。圖／OKmart提供

超商經營會員愈來愈用心，透過行動裝置App更能提供多元服務。OKmart App自2018年上線，今年總會員數已達300萬，提供定期的會員點＋金、抽獎、點數超值兌換等會員專屬優惠與活動圈粉，使用黏著度轉人流進店過半。近期觀察消費需求除了購物之外，居家生活服務也是重點之一，對於App線上服務的使用時間較疫情前增長約1倍，OKmart推出獨家OK App 「社區服務」專區，網羅水電裝修、電器服務、居家清潔等服務，讓會員生活大小事都能一指OK。

OK App會員的消費客單價較非會員高，一般平均來客客單價為90元，而會員客單價平均為130元；在消費的商品項目上，從一般的糖餅至民生生活用品都有，因此在會員點＋金活動也開始推出與生活需求相關的兑換活動，例如會員點數5,000點＋4,999元即可擁有國際牌吹風機」。

除了提供會員專屬優惠外，OK App今年宣布會員服務再升級，推出「社區服務」功能，目前iOS系統與Android系統同步開放下載更新，下載更新後即可在OK App找到「社區服務」功能，OKmart聯手潔衣家、生活大管家、台灣Call師傅、慶通汽車等4大服務公司，無論是衣物送洗、居家清掃、家電清潔、專業除塵螨、水電修繕、汽車保養維修，都可以在「社區服務」中找到相對應的專業服務。此外，慶通汽車只要憑OK App中的活動畫面，可享保養維修單次滿2,500以上即現折500元。

OKmart推出獨家OK App 「社區服務」專區，網羅水電裝修、電器服務、居家清潔等服務。圖／OKmart提供
OKmart推出獨家OK App 「社區服務」專區，網羅水電裝修、電器服務、居家清潔等服務。圖／OKmart提供
OK App今年會員服務再升級，推出「社區服務」功能，目前iOS系統與Android系統同步開放下載更新，下載更新後即可在OK App找到「社區服務」功能。圖／OKmart提供
OK App今年會員服務再升級，推出「社區服務」功能，目前iOS系統與Android系統同步開放下載更新，下載更新後即可在OK App找到「社區服務」功能。圖／OKmart提供

水電 疫情

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