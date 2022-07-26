康是美推「MOOMIN」 13款北歐質感單品消費滿額加價購

療癒小物又有新鮮貨可以收集！康是美攜手北歐療癒明星MOOMIN推出「沐夏生活趣」全店行銷活動，自7月29日起開跑，以經典圖素設計推出共計13款限量商品，像是「MOOMIN給你拍拍燈」、「MOOMIN手放開頸掛風扇」、「MOOMIN心花開遇冷變色杯」、「MOOMIN陪你玩造型煎鍋」等，分為兩波段陸續登場，單筆消費滿388元即可加購，加購金額139元至499元不等，除全台400家康是美門市外、康是美eShop也同步展開。

康是美「MOOMIN沐夏生活趣」全店加價購活動第一波商品於7月29日至9月27日開跑，包括柔軟矽膠材質、5檔亮度調節的「MOOMIN給你拍拍燈」，加購價399元，限量3,000個；「MOOMIN輕鬆玩偶變頸枕」可自由翻轉成MOOMIN造型玩偶或是頸枕使用，加購價359元，限量6,000個；「MOOMIN任你拚接地墊2入組」可依需求將兩片地墊上下或左右拼接，也可購買多組合併使用，加購價359元，限量4,000組；「MOOMIN裝好裝滿折疊箱」搭配木紋上蓋，加購價399元，限量4,000個；「MOOMIN手放開頸掛風扇」具備3檔風速變化、90度風向調節，加購價499元，限量4,000個；「MOOMIN收放自如束口提袋」加購價199元，限量6,000個；「MOOMIN好幫手萬用巾」加購價139元，限量2,500個。

第二波8月5日至9月27日登場，推出「MOOMIN心花開遇冷變色杯」，加購價229元，限量4,000個；「MOOMIN好美味萬用盒2入組」加購價459元，限量4,000組；「MOOMIN好吸收杯墊2入組」加購價159元，限量4,000組；「MOOMIN陪你玩造型煎鍋」加購價499元，限量3,000個；「MOOMIN涼一夏製冰盒」加購價229元，限量6,000個；「MOOMIN隨你變三用袋 」可當便當袋、飲料袋，加購價199元，限量4,000個。