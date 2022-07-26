十年前後 IWC見證Hamilton、Russell真實友誼

十年可以改變很多事情，可以讓純真的小童長成獨當一面的青年，也可以成就更多美好的可能，一如甫落幕的F1一級方程式賽車法國GP站。

在這場激烈的賽事中，Oracle Red Bull車隊的Max Verstappen獲得冠軍，但另一個值得留意的紀錄則是Mercedes的兩位車手Lewis Hamilton和George Russell在法國站完成了兩位車手雙雙站上法國頒獎台的紀錄，為Mercedes車隊寫下了嶄新一頁。

不僅如此，兩人所屬的Mercedes車隊更在官方ig帳號貼出了一張珍貴的對比合照，一張是今年在頒獎台上、另一張則是12年前的2010時，還是小童的George Russell身穿印有Lewis名字的T恤、並與Lewis Hamilton開心合照，兩相對比，展現了時間的珍貴與美妙。

而兩人也在賽事中先後被捕捉到IWC萬國表的不同款式，其中「七冠車王」Lewis Hamilton配戴了大型飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊腕表「莫哈韋沙漠」特別版，相當符合今年全球賣座大片「捍衛戰士」的時勢潮流，而George Russell手上的則是飛行員計時腕表（IW377701）。兩者都以鮮明的飛行風格聚焦，差別只在於兩人都是奔馳於地表的急速車手。