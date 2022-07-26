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率先超商業界！萊爾富「HiPay全銀行支付」即日起上線

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
萊爾富HiPay全銀行支付即日起正式上線，實現消費支付零阻力，同步提高會員黏著度。圖／萊爾富提供
萊爾富HiPay全銀行支付即日起正式上線，實現消費支付零阻力，同步提高會員黏著度。圖／萊爾富提供

超商除了是大眾日常生活的好鄰居，近年來更積極布局數位經營，萊爾富宣布數位會員數突破500萬大關，看準餐飲聯名商機，攜手漢堡王、千葉火鍋等品牌打造聯名電子票券，更透過與LINE購物於數位商務領域的深度合作，完整打通萊爾富線上線下通路。此外，萊爾富旗下的行動支付服務HiPay即日起正式支援全銀行信用卡支付，繼2017年率先同業於門市開放全卡通刷後，再度成為超商業界唯一，實現消費支付零阻力。

萊爾富持續創新，像是多媒體終端機（Life-ET）、咖啡寄杯跨店取等人氣服務皆由萊爾富首創。洞悉數位發展浪潮，從2017年Hi-Life VIP App上線後，萊爾富便加速數位生態布局，今年5月萊爾富數位會員正式突破500萬大關，光是上半年即成長50萬，與往年同期相比已連續3年創新高。

搶搭異業聯名熱潮，萊爾富今年初以來陸續與「寬心園」、「麻膳堂」、「薄多義」等餐飲品牌以及網紅「厭世甜點店」合作推出話題聯名商品，近期更結合使用率持續攀升的電子票券，與漢堡王、千葉火鍋等夥伴打造聯名電子票券，漢堡王創下單月熱銷2萬組佳績，千葉火鍋聯名電子票券也於今年6月上線，未來將持續拓展更多品牌合作。

與LINE購物的深度合作是萊爾富數位會員提升的一大關鍵，雙方聯手打通線上線下通路，借助LINE購物流量紅利、靈活促銷機制，再搭配LINE POINTS點數回饋作為誘因，有效提升整體客單價，LINE購物來客的客單價更超過一般消費者的3倍。LINE台灣電商事業部總經理顧昌欣指出，從LINE購物與夥伴的合作經驗來看，消費者現在的購物行為不再是只有單純於線上或實體購物，已逐漸走向跨維度的消費模式，同步掌握線上、線下的消費場域將會是零售通路站穩市場的致勝關鍵。

萊爾富線上購物即將於8月24日上線，與OMO電商解決方案平台Cyberbiz合作，上架及銷售多達4,000種品項以上商品透過LINE購物到萊爾富消費，線上線下同享LINE POINTS回饋，提供消費者更完整的線上購物體驗，同時也全面打通線上線下場域，拓展多元的消費情境。

根據萊爾富內部統計，消費總金額前12%的會員為萊爾富帶來高達84%消費貢獻，因此未來萊爾富也將推出「會員分級制度」，針對這群高度貢獻的會員規畫更優惠的回饋方案。

萊爾富自2017年率先同業於門市啟動全銀行信用卡支付後，使用非現金消費比例大幅增加，萊爾富HiPay即日起正式開放全銀行支付，再創超商業界唯一的創舉，讓會員綁定信用卡的選擇更趨多元，只需打開手機即可輕鬆付款。

歡慶500萬數位會員提前達陣，7月27日至8月23日萊爾富與LINE購物獨家推出限時促銷活動，會員消費單筆金額滿100元即享LINE POINTS 1%回饋無上限，每周前3萬名單筆消費滿100元會員再加贈LINE POINTS 10點；新會員首購單筆金額滿100元則額外贈送LINE POINTS 20點，限額4萬名。此外，透過HiPay綁定指定信用卡、消費滿150元，單筆回饋5%交易金額之等值Hi點。

7月27日至8月23日萊爾富也推出全店消費滿額贈活動，會員於活動期間在全台萊爾富單筆消費滿500元就送200元滿額購物金（4張50元滿額購物金，最晚將於9月3日前派發至會員Hi-Life VIP App），單筆消費可累贈，每位會員最高可得1,200元滿額購物金。

萊爾富攜手LINE購物、漢堡王、千葉火鍋及Cyberbiz等合作夥伴，共同歡慶500萬數位會員提前達陣。圖左起為千葉火鍋副總經理呂秀春、LINE台灣電商事業部總經理顧昌欣、萊爾富董事長汪亦祥、漢堡王營運部業務發展經理傅兆釧、Cyberbiz執行長蘇基明。圖／萊爾富提供
萊爾富攜手LINE購物、漢堡王、千葉火鍋及Cyberbiz等合作夥伴，共同歡慶500萬數位會員提前達陣。圖左起為千葉火鍋副總經理呂秀春、LINE台灣電商事業部總經理顧昌欣、萊爾富董事長汪亦祥、漢堡王營運部業務發展經理傅兆釧、Cyberbiz執行長蘇基明。圖／萊爾富提供
看準餐飲聯名商機，萊爾富攜手漢堡王、千葉火鍋等餐飲品牌推出聯名電子票券。圖／萊爾富提供
看準餐飲聯名商機，萊爾富攜手漢堡王、千葉火鍋等餐飲品牌推出聯名電子票券。圖／萊爾富提供
慶祝數位會員提前達陣，萊爾富於7月27日至8月23日推出限時優惠活動，消費滿額即贈LINE POINTS。圖／萊爾富提供
慶祝數位會員提前達陣，萊爾富於7月27日至8月23日推出限時優惠活動，消費滿額即贈LINE POINTS。圖／萊爾富提供
萊爾富董事長汪亦祥（圖中）與萊爾富一級主管歡慶500萬會員提前達標，數位布局再下一城。圖／萊爾富提供
萊爾富董事長汪亦祥（圖中）與萊爾富一級主管歡慶500萬會員提前達標，數位布局再下一城。圖／萊爾富提供
7月27日至8月23日萊爾富會員至門市單筆消費滿500元即贈200元滿額購物金，最高回饋1,200元。圖／萊爾富提供
7月27日至8月23日萊爾富會員至門市單筆消費滿500元即贈200元滿額購物金，最高回饋1,200元。圖／萊爾富提供

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