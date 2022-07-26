率先超商業界！萊爾富「HiPay全銀行支付」即日起上線

超商除了是大眾日常生活的好鄰居，近年來更積極布局數位經營，萊爾富宣布數位會員數突破500萬大關，看準餐飲聯名商機，攜手漢堡王、千葉火鍋等品牌打造聯名電子票券，更透過與LINE購物於數位商務領域的深度合作，完整打通萊爾富線上線下通路。此外，萊爾富旗下的行動支付服務HiPay即日起正式支援全銀行信用卡支付，繼2017年率先同業於門市開放全卡通刷後，再度成為超商業界唯一，實現消費支付零阻力。

萊爾富持續創新，像是多媒體終端機（Life-ET）、咖啡寄杯跨店取等人氣服務皆由萊爾富首創。洞悉數位發展浪潮，從2017年Hi-Life VIP App上線後，萊爾富便加速數位生態布局，今年5月萊爾富數位會員正式突破500萬大關，光是上半年即成長50萬，與往年同期相比已連續3年創新高。

搶搭異業聯名熱潮，萊爾富今年初以來陸續與「寬心園」、「麻膳堂」、「薄多義」等餐飲品牌以及網紅「厭世甜點店」合作推出話題聯名商品，近期更結合使用率持續攀升的電子票券，與漢堡王、千葉火鍋等夥伴打造聯名電子票券，漢堡王創下單月熱銷2萬組佳績，千葉火鍋聯名電子票券也於今年6月上線，未來將持續拓展更多品牌合作。

與LINE購物的深度合作是萊爾富數位會員提升的一大關鍵，雙方聯手打通線上線下通路，借助LINE購物流量紅利、靈活促銷機制，再搭配LINE POINTS點數回饋作為誘因，有效提升整體客單價，LINE購物來客的客單價更超過一般消費者的3倍。LINE台灣電商事業部總經理顧昌欣指出，從LINE購物與夥伴的合作經驗來看，消費者現在的購物行為不再是只有單純於線上或實體購物，已逐漸走向跨維度的消費模式，同步掌握線上、線下的消費場域將會是零售通路站穩市場的致勝關鍵。

萊爾富線上購物即將於8月24日上線，與OMO電商解決方案平台Cyberbiz合作，上架及銷售多達4,000種品項以上商品透過LINE購物到萊爾富消費，線上線下同享LINE POINTS回饋，提供消費者更完整的線上購物體驗，同時也全面打通線上線下場域，拓展多元的消費情境。

根據萊爾富內部統計，消費總金額前12%的會員為萊爾富帶來高達84%消費貢獻，因此未來萊爾富也將推出「會員分級制度」，針對這群高度貢獻的會員規畫更優惠的回饋方案。

萊爾富自2017年率先同業於門市啟動全銀行信用卡支付後，使用非現金消費比例大幅增加，萊爾富HiPay即日起正式開放全銀行支付，再創超商業界唯一的創舉，讓會員綁定信用卡的選擇更趨多元，只需打開手機即可輕鬆付款。

歡慶500萬數位會員提前達陣，7月27日至8月23日萊爾富與LINE購物獨家推出限時促銷活動，會員消費單筆金額滿100元即享LINE POINTS 1%回饋無上限，每周前3萬名單筆消費滿100元會員再加贈LINE POINTS 10點；新會員首購單筆金額滿100元則額外贈送LINE POINTS 20點，限額4萬名。此外，透過HiPay綁定指定信用卡、消費滿150元，單筆回饋5%交易金額之等值Hi點。