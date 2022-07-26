快訊

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

「侯友宜非不敗神話」蘇貞昌官邸再辦便當會 對話內容曝光

台44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盤點中秋「非月餅」禮盒！司康、果乾、蛋捲都變身了

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北新板希爾頓首度推出「逸月」酥餅茶葉禮盒。圖／台北新板希爾頓提供
台北新板希爾頓首度推出「逸月」酥餅茶葉禮盒。圖／台北新板希爾頓提供

誰說中秋只能吃月餅！今年有更多飯店與烘焙食品業者大膽創新，推出各種鹹甜冷熱的中秋禮，民眾在月圓之夜可有更多新選擇。

台南遠東香格里拉酒店獲獎無數的點心房金牌主廚許煜新，中秋設計「司康黃金酥」，他說，自己最愛蛋黃酥，也觀察到英國傳統午茶小點「司康」專賣店在台遍地開花，於是想將兩者合而為一，包著整顆上選屏東鹹蛋黃的「司康黃金酥」於是誕生。口味有蔓越莓乳酪鹹蛋黃、伯爵巧克力鹹蛋黃、日本抹茶栗子鹹蛋黃、蘭姆葡萄鹹蛋黃等。

台北新板希爾頓除了月餅，也首度推出酥餅類禮盒「逸月」，內含核桃酥與芒果酥各6入另搭配茶包。核桃酥選用進口核桃堅果搭上自製的香甜麥芽糖，配以烘烤的酥香餅皮，口感層次豐富。芒果酥則以台灣自產的新鮮芒果製成的果泥醬，味道微酸香甜，滋味爽口。

camacafé攜手金馬獎指定貴賓禮─台南知名果乾、果酥品牌「陽光菓菓」聯名打造「這咖包甜」秋節禮盒，以洋溢在地氣味的水果籃設計，打包浸泡式咖啡與香甜水果酥，在中秋時節享受著被陽光濃縮的香甜，也是佐搭烤肉的最佳良伴。

「蛋捲」則是今年的熱門品項。鮮蛋專家「大武山牧場」帶來好評熱賣到缺貨的「蛋入蛋捲」禮盒，以自家嚴格把關的AA級鮮蛋，製成自有的烘焙系列。「蛋入」取名自雞蛋融入美食之意，也是台語伴手禮「等路」的諧音，每一口都能嘗到濃郁蛋香，六圈烘焙工法製成黃金比例，口感厚實鬆脆。今年有經典原味、紅玉紅茶和法式可可3款風味，兩袋小包裝入盒，沒有負擔也不怕放久會受潮軟化。

「海邊走走」則推出「中秋好海派綜合蛋捲禮盒」，內含三種經典蛋捲口味與海拿滋堅果零嘴，另有人氣第一的肉鬆愛餡蛋捲、花生愛餡蛋捲等經典禮盒。今年關係品牌「Hinuts海拿滋」，有各式水果乾堅果棒及調味腰果，採攜帶方便的隨手包，讓大家隨時都可補充零食、減壓充電。

韓國爆紅的甜品也在中秋前夕登台。SUNFRIEND MOUTH推出「蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒」，外層蛋糕選用有機金黃土雞蛋與香純鮮奶製作，內餡為日本北海道LUXE乳酪，輕盈綿密，搭上超人氣的蠟筆小新烙印，即起於官網及全家便利商店開放預購。

除了甜滋味，肉乾也是好選項。水根肉乾推出全新「秋夕祝福禮盒」，並提供8款產品可自由配。其中，「福氣三入組合」有象徵吃柚得保佑的「柚香圓燒豬肉乾」、闔家烤肉香的「台味醬燒肉乾」兩款職人手作肉乾，以及代表圓滿的「千層酥鬆餅」。

台南遠東香格里拉秋節獨創新品「司康黃金酥」重磅上市。禮盒組每盒499元起。圖／台南遠東香格里拉提供
台南遠東香格里拉秋節獨創新品「司康黃金酥」重磅上市。禮盒組每盒499元起。圖／台南遠東香格里拉提供
外層蛋糕選用有機金黃土雞蛋與香純鮮奶製作，內餡使用日本北海道LUXE乳酪，口感綿密。圖／SUNFRIEND MOUTH提供
外層蛋糕選用有機金黃土雞蛋與香純鮮奶製作，內餡使用日本北海道LUXE乳酪，口感綿密。圖／SUNFRIEND MOUTH提供
「海邊走走」是第一個研發出包餡蛋捲的品牌。圖／海邊走走提供
「海邊走走」是第一個研發出包餡蛋捲的品牌。圖／海邊走走提供
cama cafe X 陽光菓菓聯名推秋節禮盒。圖／cama cafe 提供
cama cafe X 陽光菓菓聯名推秋節禮盒。圖／cama cafe 提供
大武山牧場「蛋入蛋捲」經典禮盒開賣。圖／大武山牧場提供
大武山牧場「蛋入蛋捲」經典禮盒開賣。圖／大武山牧場提供
(從左至右)水根肉乾推出秋夕福氣三入組合，內有「台味醬燒肉乾」、「千層酥鬆餅」及中秋限定的「柚香圓燒豬肉乾」。圖／水根肉乾提供
(從左至右)水根肉乾推出秋夕福氣三入組合，內有「台味醬燒肉乾」、「千層酥鬆餅」及中秋限定的「柚香圓燒豬肉乾」。圖／水根肉乾提供

中秋 烘焙 芒果

延伸閱讀

用料實在好吃又好拍！ 台中「水母吃乳酪」網評4.9星 唯美乳酪專賣空間，可寄放更加分

台北寒舍艾美「中秋烤肉派對」先卡位！早鳥9折爽吃海陸燒烤，買再送龍蝦與抽住宿券

「月餅界的愛馬仕」空運來台！魚子醬與松露入餡超迷人

去年30天千盒售罄 皇家奢華魚子醬月餅禮盒再度回歸

相關新聞

超商光泉鮮乳漲價！全家便利商店、萊爾富明起調漲 OKmart晚一天

超商證實光泉鮮乳確定明天（7月27日）起漲價！包含光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等都在列。除了7-ELEVEN門市並...

六福村「槓上」劍湖山 敲碗要求正妹滑水道完整影片

劍湖山世界近來因一支正妹玩高空滑水道影片引起網路熱議，網友發現影片當中最後滑下來的不是正妹，反而是刺青猛男，戲稱是「性轉...

率先超商業界！萊爾富「HiPay全銀行支付」即日起上線

超商除了是大眾日常生活的好鄰居，近年來更積極布局數位經營，萊爾富宣布數位會員數突破500萬大關，看準餐飲聯名商機，攜手漢...

盤點中秋「非月餅」禮盒！司康、果乾、蛋捲都變身了

誰說中秋只能吃月餅！今年有更多飯店與烘焙食品業者大膽創新，推出各種鹹甜冷熱的中秋禮，民眾在月圓之夜可有更多新選擇。

「國泰雲門隨行吧」9月再現地表最大戶外舞蹈活動 透過藝術讓生活更勇敢

國泰金控攜手雲門舞集，致力將國際級的藝術饗宴帶入全臺各地，用藝文提升大眾的質感生活，過往26年共舉辦超過270場表演，觸...

潔西卡崔斯坦揭GUCCI隱藏版高級珠寶新品 9月登台

人們常說回憶總是最美，而充滿歷史的古都又總為人津津樂道。古馳（GUCCI）日前於官方ig中釋出一組照片，由品牌好友Jes...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。