盤點中秋「非月餅」禮盒！司康、果乾、蛋捲都變身了

誰說中秋只能吃月餅！今年有更多飯店與烘焙食品業者大膽創新，推出各種鹹甜冷熱的中秋禮，民眾在月圓之夜可有更多新選擇。

台南遠東香格里拉酒店獲獎無數的點心房金牌主廚許煜新，中秋設計「司康黃金酥」，他說，自己最愛蛋黃酥，也觀察到英國傳統午茶小點「司康」專賣店在台遍地開花，於是想將兩者合而為一，包著整顆上選屏東鹹蛋黃的「司康黃金酥」於是誕生。口味有蔓越莓乳酪鹹蛋黃、伯爵巧克力鹹蛋黃、日本抹茶栗子鹹蛋黃、蘭姆葡萄鹹蛋黃等。

台北新板希爾頓除了月餅，也首度推出酥餅類禮盒「逸月」，內含核桃酥與芒果酥各6入另搭配茶包。核桃酥選用進口核桃堅果搭上自製的香甜麥芽糖，配以烘烤的酥香餅皮，口感層次豐富。芒果酥則以台灣自產的新鮮芒果製成的果泥醬，味道微酸香甜，滋味爽口。

camacafé攜手金馬獎指定貴賓禮─台南知名果乾、果酥品牌「陽光菓菓」聯名打造「這咖包甜」秋節禮盒，以洋溢在地氣味的水果籃設計，打包浸泡式咖啡與香甜水果酥，在中秋時節享受著被陽光濃縮的香甜，也是佐搭烤肉的最佳良伴。

「蛋捲」則是今年的熱門品項。鮮蛋專家「大武山牧場」帶來好評熱賣到缺貨的「蛋入蛋捲」禮盒，以自家嚴格把關的AA級鮮蛋，製成自有的烘焙系列。「蛋入」取名自雞蛋融入美食之意，也是台語伴手禮「等路」的諧音，每一口都能嘗到濃郁蛋香，六圈烘焙工法製成黃金比例，口感厚實鬆脆。今年有經典原味、紅玉紅茶和法式可可3款風味，兩袋小包裝入盒，沒有負擔也不怕放久會受潮軟化。

「海邊走走」則推出「中秋好海派綜合蛋捲禮盒」，內含三種經典蛋捲口味與海拿滋堅果零嘴，另有人氣第一的肉鬆愛餡蛋捲、花生愛餡蛋捲等經典禮盒。今年關係品牌「Hinuts海拿滋」，有各式水果乾堅果棒及調味腰果，採攜帶方便的隨手包，讓大家隨時都可補充零食、減壓充電。

韓國爆紅的甜品也在中秋前夕登台。SUNFRIEND MOUTH推出「蠟筆小新雪燒奶油蛋糕禮盒」，外層蛋糕選用有機金黃土雞蛋與香純鮮奶製作，內餡為日本北海道LUXE乳酪，輕盈綿密，搭上超人氣的蠟筆小新烙印，即起於官網及全家便利商店開放預購。