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「國泰雲門隨行吧」9月再現地表最大戶外舞蹈活動 透過藝術讓生活更勇敢

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
2022雲門戶外公演將呈現雲門舞集藝術總監鄭宗龍作品《霞》。圖／雲門提供（攝影李佳曄）
2022雲門戶外公演將呈現雲門舞集藝術總監鄭宗龍作品《霞》。圖／雲門提供（攝影李佳曄）

國泰金控攜手雲門舞集，致力將國際級的藝術饗宴帶入全臺各地，用藝文提升大眾的質感生活，過往26年共舉辦超過270場表演，觸及超過257萬人次。今年雙方共同打造全新品牌「國泰雲門隨行吧」，鼓勵大眾從生活中發掘藝術，藝術與生活隨行，人人都是生活藝術家。

國泰金控資深副總孫至德說，疫情爆發兩年多來，面對疫情反覆無常的襲擊，許多民眾都曾面臨徬徨焦躁不安的心情。國泰金控60週年推出「你比你想的勇敢」的品牌主張，鼓勵大眾能正視變化，勇敢前行。「國泰雲門隨行吧」的品牌精神，也是希望透過舞蹈與藝文的洗禮，讓生活充滿更多能量，用藝術感動、啟發、鼓舞人心，並且能勇敢回歸日常。

在盛夏時刻，「國泰雲門隨行吧」將為大眾重新帶來一系列戶外舞蹈活動，包括國際媒體譽為「地表最大戶外舞蹈活動」的雲門舞集戶外公演，今年將在臺北國家兩廳院藝文廣場（9月16-17日）、彰化縣立體育場（9月9-10日）兩地演出，8月也會搶先於花蓮、雲林、南投、臺南陸續開跑深入全臺、最接地氣的「與雲門共舞」社區巡演，邀請全民一起走出戶外，共饗藝術。

今年戶外公演演出的舞碼，是雲門舞集藝術總監鄭宗龍作品《霞》，《霞》用音樂觸發舞者們的自身經驗，讓舞者的生命故事成為創作的元素，不管生活如何變化，最終要能揮別晦暗，面向朝陽，勇敢回歸。

而呼應「國泰雲門隨行吧」全新品牌，今年現場特別打造國泰雲門隨行Bar行動吧台，邀請民眾拍照、打卡，就有機會獲得限量勇氣飲，還有現場調茶秀，和大家一起藝術隨行、勇敢一夏。此外，國泰雲門隨行吧也發起「生活藝術隨我行」線上社群活動，推出專屬濾鏡，並邀請超過30位社群網紅響應，邀請大眾共同來展現屬於你自己的生活品味，線上線下共饗藝術。

更多「國泰雲門隨行吧」行動計畫，詳見活動官網：https://www.cathaycg.com.tw/

在地隨行！2022「與雲門共舞」社區巡演8月在花蓮、雲林、南投、臺南陸續登場。圖／雲門提供（攝影周嘉慧）
在地隨行！2022「與雲門共舞」社區巡演8月在花蓮、雲林、南投、臺南陸續登場。圖／雲門提供（攝影周嘉慧）
國泰金控攜手雲門舞集，打造全新品牌「國泰雲門隨行吧」，致力將國際級的藝術饗宴帶入全臺各地，用藝文提升大眾的質感生活。圖／國泰金控提供
國泰金控攜手雲門舞集，打造全新品牌「國泰雲門隨行吧」，致力將國際級的藝術饗宴帶入全臺各地，用藝文提升大眾的質感生活。圖／國泰金控提供
「國泰雲門隨行吧」全新品牌，邀請民眾拍照、打卡，就有機會獲得限量勇氣飲，和大家一起藝術隨行、勇敢一夏。圖／國泰金控提供
「國泰雲門隨行吧」全新品牌，邀請民眾拍照、打卡，就有機會獲得限量勇氣飲，和大家一起藝術隨行、勇敢一夏。圖／國泰金控提供

品牌 雲門舞集 疫情

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