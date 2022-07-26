潔西卡崔斯坦揭GUCCI隱藏版高級珠寶新品 9月登台

人們常說回憶總是最美，而充滿歷史的古都又總為人津津樂道。古馳（GUCCI）日前於官方ig中釋出一組照片，由品牌好友Jessica Chastain驚喜現身，扮演一位神秘的探險家、回憶者，帶領人神遊時光、重返古羅馬這座迷人的永恆之城。

頭戴黃色綁帶、並與身上洋裝成套的Jessica Chastain正站在鏡子前回憶，而她手上18K黃金手鐲上更有一枚重達112克拉的的藍色托帕石，令人目眩神迷；而另一張照片中，Jessica Chastain則戴上了三顆同樣不成比例、誇張吸睛的雞尾酒戒，分別使用了黃色綠柱石、藍色坦桑石和粉紅色碧璽等有色半寶石，在Jessica Chastain官方ig貼出以來，已吸讚超過8.3萬次與500多則留言。

原來這將是GUCCI推出的Hortus Deliciarum高級珠寶系列第三篇的「番外篇」，由品牌創意總監Alessandro Michele擔任，藝術指導則為Ezra Petronio，並由Mert & Marcus負責攝影。該系列高級珠寶已在六月時發表，唯當時曾拍攝了由Jessica Chastain擔當的視覺，並至近日才延伸「同場加映」。全系列是以「壯遊」為主題，因此將多個羅馬風格的建築，被以微型馬賽克的形式，搭配上寶石鑲嵌，成為珠寶戒指的亮點；星星、GUCCI經典的銜尾蛇、ROMA字樣、GUCCI的雙G Logo…則散見在珠寶的不同金工細節中。