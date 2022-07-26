快訊

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

「侯友宜非不敗神話」蘇貞昌官邸再辦便當會 對話內容曝光

台44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潔西卡崔斯坦揭GUCCI隱藏版高級珠寶新品 9月登台

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Jessica Chastain手上的18K黃金手鐲上鑲嵌了重達112克拉的藍色托帕石，令人目眩神迷。圖 / GUCCI提供
Jessica Chastain手上的18K黃金手鐲上鑲嵌了重達112克拉的藍色托帕石，令人目眩神迷。圖 / GUCCI提供

人們常說回憶總是最美，而充滿歷史的古都又總為人津津樂道。古馳（GUCCI）日前於官方ig中釋出一組照片，由品牌好友Jessica Chastain驚喜現身，扮演一位神秘的探險家、回憶者，帶領人神遊時光、重返古羅馬這座迷人的永恆之城。

頭戴黃色綁帶、並與身上洋裝成套的Jessica Chastain正站在鏡子前回憶，而她手上18K黃金手鐲上更有一枚重達112克拉的的藍色托帕石，令人目眩神迷；而另一張照片中，Jessica Chastain則戴上了三顆同樣不成比例、誇張吸睛的雞尾酒戒，分別使用了黃色綠柱石、藍色坦桑石和粉紅色碧璽等有色半寶石，在Jessica Chastain官方ig貼出以來，已吸讚超過8.3萬次與500多則留言。

原來這將是GUCCI推出的Hortus Deliciarum高級珠寶系列第三篇的「番外篇」，由品牌創意總監Alessandro Michele擔任，藝術指導則為Ezra Petronio，並由Mert & Marcus負責攝影。該系列高級珠寶已在六月時發表，唯當時曾拍攝了由Jessica Chastain擔當的視覺，並至近日才延伸「同場加映」。全系列是以「壯遊」為主題，因此將多個羅馬風格的建築，被以微型馬賽克的形式，搭配上寶石鑲嵌，成為珠寶戒指的亮點；星星、GUCCI經典的銜尾蛇、ROMA字樣、GUCCI的雙G Logo…則散見在珠寶的不同金工細節中。

GUCCI每年六月固定發表年度的高級珠寶，而Hortus Deliciarum高級珠寶系列全數約90多件，包含由Jessica Chastain演繹的「追加」新品，則預定將在9月初抵台，一次展現出關於壯遊、壯闊、回憶的義式奢華可能。

（由上至下）18K白金雙指戒指，鑲嵌微型馬賽克、祖母綠和鑽石，395萬元；18K白金寶石戒指，鑲嵌微型馬賽克和鑽石，280萬元；18K白金雙指戒指，鑲嵌微型馬賽克和鑽石，315萬元。圖 / GUCCI提供
（由上至下）18K白金雙指戒指，鑲嵌微型馬賽克、祖母綠和鑽石，395萬元；18K白金寶石戒指，鑲嵌微型馬賽克和鑽石，280萬元；18K白金雙指戒指，鑲嵌微型馬賽克和鑽石，315萬元。圖 / GUCCI提供
18K黃金手鐲，配以羅馬（ROMA）字樣，鑲嵌心形藍色托帕石、祖母綠和鑽石，820萬元。圖 / GUCCI提供
18K黃金手鐲，配以羅馬（ROMA）字樣，鑲嵌心形藍色托帕石、祖母綠和鑽石，820萬元。圖 / GUCCI提供
黃金手鍊，鑲嵌微型馬賽克、坦桑石和鑽石，625萬元。圖 / GUCCI提供
黃金手鍊，鑲嵌微型馬賽克、坦桑石和鑽石，625萬元。圖 / GUCCI提供
白金手鍊鑲嵌微馬賽克、綠柱石、粉紅色尖晶石、橄欖石、鑽石，755萬元。圖 / GUCCI提供
白金手鍊鑲嵌微馬賽克、綠柱石、粉紅色尖晶石、橄欖石、鑽石，755萬元。圖 / GUCCI提供
Hortus Deliciarum高級珠寶系列全數約90多件，包含由Jessica Chastain演繹的「追加」新品，則預定將在9月初抵台。圖 / GUCCI提供（合成圖）
Hortus Deliciarum高級珠寶系列全數約90多件，包含由Jessica Chastain演繹的「追加」新品，則預定將在9月初抵台。圖 / GUCCI提供（合成圖）
白金戒指，鑲嵌黃色綠柱石和鑽石，寶石內側並有流星圖案，230萬元。圖 / GUCCI提供
白金戒指，鑲嵌黃色綠柱石和鑽石，寶石內側並有流星圖案，230萬元。圖 / GUCCI提供

珠寶 羅馬

延伸閱讀

不吵不鬧隨身戴 Boucheron Animaux戒指秀野性原力

賈靜雯到小樂、Karencici都風靡！七夕用中性珠寶定情

65億奢華絕美珠寶 Dior Print高級珠寶展首登台南奇美博物館

幻化絕美高級訂製服印花圖騰 Dior Print高級珠寶登台

相關新聞

超商光泉鮮乳漲價！全家便利商店、萊爾富明起調漲 OKmart晚一天

超商證實光泉鮮乳確定明天（7月27日）起漲價！包含光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等都在列。除了7-ELEVEN門市並...

六福村「槓上」劍湖山 敲碗要求正妹滑水道完整影片

劍湖山世界近來因一支正妹玩高空滑水道影片引起網路熱議，網友發現影片當中最後滑下來的不是正妹，反而是刺青猛男，戲稱是「性轉...

率先超商業界！萊爾富「HiPay全銀行支付」即日起上線

超商除了是大眾日常生活的好鄰居，近年來更積極布局數位經營，萊爾富宣布數位會員數突破500萬大關，看準餐飲聯名商機，攜手漢...

盤點中秋「非月餅」禮盒！司康、果乾、蛋捲都變身了

誰說中秋只能吃月餅！今年有更多飯店與烘焙食品業者大膽創新，推出各種鹹甜冷熱的中秋禮，民眾在月圓之夜可有更多新選擇。

「國泰雲門隨行吧」9月再現地表最大戶外舞蹈活動 透過藝術讓生活更勇敢

國泰金控攜手雲門舞集，致力將國際級的藝術饗宴帶入全臺各地，用藝文提升大眾的質感生活，過往26年共舉辦超過270場表演，觸...

潔西卡崔斯坦揭GUCCI隱藏版高級珠寶新品 9月登台

人們常說回憶總是最美，而充滿歷史的古都又總為人津津樂道。古馳（GUCCI）日前於官方ig中釋出一組照片，由品牌好友Jes...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。