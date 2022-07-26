729國際唇膏日！雅詩蘭黛祭出唇彩買1送1，加碼限定款

7月29日是國際唇膏日，雅詩蘭黛祭出超強優惠，當天到全台雅詩蘭黛櫃點、官方線上購物購買任一唇彩（含唇部保養），加贈雅詩蘭黛唇膏熱門色正貨乙支（款式隨機贈送），讓大家買到手軟。另外針對七夕情人節，也推出限定款絕對慾望柔霧唇膏，換上限定包裝，復刻經典4大色選。

雅詩蘭黛在七夕推出金色圓柱管身的絕對慾望柔霧唇膏，推出4款經典色選，包括#557 賈姬紅禮帽，走紅茶色調展顯高雅溫潤；#669 黛西玫瑰莊園則是粉嫩玫瑰色；#666 赫本的橘貓為活力橘色調；#699夢露高跟鞋重現夢露經典招牌紅唇，每一款都值得收藏。