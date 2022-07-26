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729國際唇膏日！雅詩蘭黛祭出唇彩買1送1，加碼限定款
7月29日是國際唇膏日，雅詩蘭黛祭出超強優惠，當天到全台雅詩蘭黛櫃點、官方線上購物購買任一唇彩（含唇部保養），加贈雅詩蘭黛唇膏熱門色正貨乙支（款式隨機贈送），讓大家買到手軟。另外針對七夕情人節，也推出限定款絕對慾望柔霧唇膏，換上限定包裝，復刻經典4大色選。
雅詩蘭黛在七夕推出金色圓柱管身的絕對慾望柔霧唇膏，推出4款經典色選，包括#557 賈姬紅禮帽，走紅茶色調展顯高雅溫潤；#669 黛西玫瑰莊園則是粉嫩玫瑰色；#666 赫本的橘貓為活力橘色調；#699夢露高跟鞋重現夢露經典招牌紅唇，每一款都值得收藏。
而即日起至8月7日，在雅詩蘭黛指定櫃點購買任一雋永工藝探索系列香氛及任一「七夕復刻 絕對慾望柔霧唇膏」，可獲得精美禮盒包裝，並加送雋永工藝探索香氛系列漫舞櫻花淡香精4ml、粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ Bone 5ml；購買任一「七夕復刻 絕對慾望柔霧唇膏」及任一底妝或彩妝，即可獲得雋永工藝探索香氛系列漫舞櫻花淡香精2ml、美國髮飾L. ERICKSON彈力髮圈7入限定組。
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