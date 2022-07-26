快訊

開帆船數星星、追鯨豚 花東醫海上長征：我把船從蘭卡威開回台灣了！

「侯友宜非不敗神話」蘇貞昌官邸再辦便當會 對話內容曝光

台44條斷層「發震機率」曝光 50年間7.0強震機率逾五成

聽新聞
test
0:00 / 0:00

729國際唇膏日！雅詩蘭黛祭出唇彩買1送1，加碼限定款

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
雅詩蘭黛七夕檔期推出，指定櫃點買任一雋永工藝探索系列香氛及任一「七夕復刻 絕對慾望柔霧唇膏」，加碼送贈品。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛七夕檔期推出，指定櫃點買任一雋永工藝探索系列香氛及任一「七夕復刻 絕對慾望柔霧唇膏」，加碼送贈品。圖／雅詩蘭黛提供

7月29日是國際唇膏日，雅詩蘭黛祭出超強優惠，當天到全台雅詩蘭黛櫃點、官方線上購物購買任一唇彩（含唇部保養），加贈雅詩蘭黛唇膏熱門色正貨乙支（款式隨機贈送），讓大家買到手軟。另外針對七夕情人節，也推出限定款絕對慾望柔霧唇膏，換上限定包裝，復刻經典4大色選。

雅詩蘭黛在七夕推出金色圓柱管身的絕對慾望柔霧唇膏，推出4款經典色選，包括#557 賈姬紅禮帽，走紅茶色調展顯高雅溫潤；#669 黛西玫瑰莊園則是粉嫩玫瑰色；#666 赫本的橘貓為活力橘色調；#699夢露高跟鞋重現夢露經典招牌紅唇，每一款都值得收藏。

而即日起至8月7日，在雅詩蘭黛指定櫃點購買任一雋永工藝探索系列香氛及任一「七夕復刻 絕對慾望柔霧唇膏」，可獲得精美禮盒包裝，並加送雋永工藝探索香氛系列漫舞櫻花淡香精4ml、粉持久完美持妝粉底SPF10/PA++ Bone 5ml；購買任一「七夕復刻 絕對慾望柔霧唇膏」及任一底妝或彩妝，即可獲得雋永工藝探索香氛系列漫舞櫻花淡香精2ml、美國髮飾L. ERICKSON彈力髮圈7入限定組。

雅詩蘭黛推出「七夕復刻 絕對慾望柔霧唇膏」。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛推出「七夕復刻 絕對慾望柔霧唇膏」。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛推出「七夕復刻 絕對慾望柔霧唇膏」。圖／雅詩蘭黛提供
雅詩蘭黛推出「七夕復刻 絕對慾望柔霧唇膏」。圖／雅詩蘭黛提供

七夕 櫻花

延伸閱讀

愛在英倫　喬治傑生、點睛品七夕情人獻新禮

七夕脫單…台南月老神助攻 體驗老派約會

賈靜雯到小樂、Karencici都風靡！七夕用中性珠寶定情

《安娜》秀智化身行動美唇書！女神同款蘭蔻明星色號TOP5清單，這款讓台灣女生膚色瞬間白三階

相關新聞

超商光泉鮮乳漲價！全家便利商店、萊爾富明起調漲 OKmart晚一天

超商證實光泉鮮乳確定明天（7月27日）起漲價！包含光泉鮮乳、光泉調味乳、乳香世家系列等都在列。除了7-ELEVEN門市並...

六福村「槓上」劍湖山 敲碗要求正妹滑水道完整影片

劍湖山世界近來因一支正妹玩高空滑水道影片引起網路熱議，網友發現影片當中最後滑下來的不是正妹，反而是刺青猛男，戲稱是「性轉...

盤點中秋「非月餅」禮盒！司康、果乾、蛋捲都變身了

誰說中秋只能吃月餅！今年有更多飯店與烘焙食品業者大膽創新，推出各種鹹甜冷熱的中秋禮，民眾在月圓之夜可有更多新選擇。

「國泰雲門隨行吧」9月再現地表最大戶外舞蹈活動 透過藝術讓生活更勇敢

國泰金控攜手雲門舞集，致力將國際級的藝術饗宴帶入全臺各地，用藝文提升大眾的質感生活，過往26年共舉辦超過270場表演，觸...

潔西卡崔斯坦揭GUCCI隱藏版高級珠寶新品 9月登台

人們常說回憶總是最美，而充滿歷史的古都又總為人津津樂道。古馳（GUCCI）日前於官方ig中釋出一組照片，由品牌好友Jes...

729國際唇膏日！雅詩蘭黛祭出唇彩買1送1，加碼限定款

7月29日是國際唇膏日，雅詩蘭黛祭出超強優惠，當天到全台雅詩蘭黛櫃點、官方線上購物購買任一唇彩（含唇部保養），加贈雅詩蘭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。