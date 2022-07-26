不吵不鬧隨身戴 Boucheron Animaux戒指秀野性原力
野性的動物，總提醒著我們生物的多樣性與造物主的萬能。珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出2022年Animaux三款新品動物戒指，以大嘴鳥、斑馬和長頸鹿為主題，具有令人為之一笑的可愛與靈動，同時展現出法國高級珠寶世家的童心未泯。
自品牌1858年創立以來，包含羽毛、靈蛇、水滴...大自然的日常或奇景，常是Boucheron的靈感與創意來源。2022年，品牌則從新款Ailleurs高級珠寶系列再出發，帶來三枚動作主題戒指。長頸鹿被微縮成小巧迷你的尺寸，並以白色和香檳色鑽石交錯鑲嵌在玫瑰金戒指上，尤其一顆粉紅色的摩根石更婉約體現了長頸鹿的溫馴。
風格強烈的斑馬，又以對比鮮明的黑白二色、高聳的馬鬃為其生物特徵，Boucheron的珠寶工匠以巧手、高超技法，透過黑瑪瑙與鑽石的對比勾勒出高度具象的斑馬輪廓，但將野性以華麗姿態，「馴服」在手指纏繞之際。而討喜的大嘴鳥則是以彩漆、鑽石、有色半寶石，還原了大嘴鳥長而醒目的鳥喙。像是從林間翩翩飛出，以其斑斕的色彩，召喚出熱帶叢林的鳥鳴、活力與夏日氣息。
7顆縞瑪瑙約2.88克拉、2顆藍寶石約0.15克拉，訂價約95萬9,000元。圖 / Boucheron提供
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