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不吵不鬧隨身戴 Boucheron Animaux戒指秀野性原力

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Boucheron Animaux系列Zebra戒指，鑲嵌274顆圓形鑽石約2.63克拉、34顆縞瑪瑙約1.21克拉、2顆縞瑪瑙約0.08克拉，訂價約144萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Animaux系列Zebra戒指，鑲嵌274顆圓形鑽石約2.63克拉、34顆縞瑪瑙約1.21克拉、2顆縞瑪瑙約0.08克拉，訂價約144萬元。圖 / Boucheron提供

野性的動物，總提醒著我們生物的多樣性與造物主的萬能。珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出2022年Animaux三款新品動物戒指，以大嘴鳥、斑馬和長頸鹿為主題，具有令人為之一笑的可愛與靈動，同時展現出法國高級珠寶世家的童心未泯。

自品牌1858年創立以來，包含羽毛、靈蛇、水滴...大自然的日常或奇景，常是Boucheron的靈感與創意來源。2022年，品牌則從新款Ailleurs高級珠寶系列再出發，帶來三枚動作主題戒指。長頸鹿被微縮成小巧迷你的尺寸，並以白色和香檳色鑽石交錯鑲嵌在玫瑰金戒指上，尤其一顆粉紅色的摩根石更婉約體現了長頸鹿的溫馴。

風格強烈的斑馬，又以對比鮮明的黑白二色、高聳的馬鬃為其生物特徵，Boucheron的珠寶工匠以巧手、高超技法，透過黑瑪瑙與鑽石的對比勾勒出高度具象的斑馬輪廓，但將野性以華麗姿態，「馴服」在手指纏繞之際。而討喜的大嘴鳥則是以彩漆、鑽石、有色半寶石，還原了大嘴鳥長而醒目的鳥喙。像是從林間翩翩飛出，以其斑斕的色彩，召喚出熱帶叢林的鳥鳴、活力與夏日氣息。

Boucheron Animaux系列Giraffe戒指，鑲嵌1顆橢圓形摩根石約5.45克拉、121顆圓形鑽石約2.26克拉、283顆香檳色圓形鑽石約4.52克拉、2顆棕色石英約0.05克拉、2顆縞瑪瑙約0.16克拉，訂價約137萬元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Animaux系列Giraffe戒指，鑲嵌1顆橢圓形摩根石約5.45克拉、121顆圓形鑽石約2.26克拉、283顆香檳色圓形鑽石約4.52克拉、2顆棕色石英約0.05克拉、2顆縞瑪瑙約0.16克拉，訂價約137萬元。圖 / Boucheron提供
法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出2022年Animaux三款新品動物戒指，展現出法國高級珠寶世家的童心未泯，圖中則為今年新款高級珠寶，同樣有著狼、天堂鳥等動物主題意象。圖 / Boucheron提供
法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）推出2022年Animaux三款新品動物戒指，展現出法國高級珠寶世家的童心未泯，圖中則為今年新款高級珠寶，同樣有著狼、天堂鳥等動物主題意象。圖 / Boucheron提供
Boucheron Animaux系列Toucan戒指，鑲嵌49顆圓形鑽石約0.64克拉、69顆黑色藍寶石約1.30克拉、24顆黃色藍寶石約0.56克拉、</p><!--3--><p> 7顆縞瑪瑙約2.88克拉、2顆藍寶石約0.15克拉，訂價約95萬9,000元。圖 / Boucheron提供
Boucheron Animaux系列Toucan戒指，鑲嵌49顆圓形鑽石約0.64克拉、69顆黑色藍寶石約1.30克拉、24顆黃色藍寶石約0.56克拉、

7顆縞瑪瑙約2.88克拉、2顆藍寶石約0.15克拉，訂價約95萬9,000元。圖 / Boucheron提供

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